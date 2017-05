Một đường dây thầu đề quy mô lớn với hơn 10 địa điểm thầu đề, ghi số đề tại nhiều quận của TP.HCM vừa bị triệt phá.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây thầu đề quy mô lớn do đối tượng Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, ngụ phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Đây là chuyên án quy mô lớn được Phòng PC45, Công an thành phố xác lập, đấu tranh từ nhiều tháng nay. Đường dây này có hơn 10 địa điểm hoạt động thầu đề, ghi số đề trên địa bàn nhiều quận của thành phố.

Sau khi nắm chắc hoạt động của đường dây này, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 15/5, hàng chục trinh sát của Phòng PC45 phối hợp với Công an địa phương đồng loạt kiểm tra, bắt quả tang 10 địa điểm thầu, ghi số đề của toàn bộ đường dây ở Quận 2, Quận 9, Quận 12 và quận Thủ Đức.

Tang vật thu giữ gồm: Hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 13 miếng vàng SJC, một két sắt niêm phong, 29 điện thoại cùng các máy móc, phương tiện, giấy tờ liên quan. Tổng giá trị tờ phơi đề giao dịch chỉ tính trong ngày “cất lưới” đường dây lên đến gần 325 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Thị Điệp khai nhận là người cầm đầu đường dây, bắt đầu hoạt động thầu đề từ tháng 8/2016. Hàng ngày, Điệp ngồi tại nhà riêng để nhận phơi đề từ các "đàn em"; trong đó, đối tượng Phạm Văn Sơn (45 tuổi, ngụ phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2) được xác định là nhánh lớn nhất của Điệp.

Nhà riêng của đối tượng Sơn được thiết kế rất tinh vi, có phòng bí mật ẩn sau các cánh tủ và nhiều camera xung quanh để phục vụ hoạt động thầu đề.

Vụ án đang được Cơ quan Công an điều tra mở rộng./.