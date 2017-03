Người đàn ông mang 100 ngàn USD đến một ngân hàng tại TP.HCM đổi sang tiền Việt, tuy nhiên qua kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường trên những tờ tiền USD này.

Ngày 5/3, tin từ cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang phối hợp cùng Công an Thành phố làm rõ vụ đổi ngoại tệ nghi sử dụng tiền giả tại một ngân hàng trên địa bàn. Người mang ngoại tệ đi đổi được xác định là ông N.D (44 tuổi, quê Thái Bình).

Thông tin ban đầu cho biết, mới đây ông N.D mang lượng lớn ngoại tệ đến Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) nằm trên đường Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM để quy đổi. Cụ thể, ông N.D mang theo khoảng 100.000 USD gồm 1.000 tờ mệnh giá 100 USD và đề ngị được đổi sang tiền Việt.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, quá trình kiểm tra số ngoại tệ nói trên, nhân viên Vietcombank phát hiện có nghi vấn. Các tờ tiền USD có biểu hiện tẩy xóa, cạo sửa. Thông tin cho rằng các tờ tiền mệnh giá 100 USD được sửa từ những tờ 1 USD.

Ngay sau đó, nhân viên ngân hàng đã trình báo công an địa phương và khách hàng N.D bị tạm giữ. Làm việc với cơ quan điều tra, ông N.D khai báo được người tên là T.D (49 tuổi, quê Khánh Hòa) nhờ đi đổi. Công an hiện đang tạm giữ hai người này để làm rõ.

Phương Anh Linh