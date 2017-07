Dịch bệnh sốt xuất huyết trên cả nước đang diễn biến phức tạp, đặc biệt tại TP.HCM số ca mắc sốt xuất huyết tăng lên từng ngày. Bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nhập viện ở TP tăng đến 21% so với cùng kỳ, dù đây mới chỉ là thời điểm bắt đầu bước vào mùa.

Người dân TP.HCM vẫn còn lơ là trong công tác phòng, chống sốt xuất huyết

Tại Hội nghị trực tuyến: “Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa mưa lũ và sốt xuất huyết” do Bộ Y tế tổ chức chiều nay (24.7), Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho hay trong 7 tháng đầu năm 2017, cả nước ghi nhận 58.888 ca mắc sốt xuất huyết (50.497 trường hợp nhập viện), có 17 ca tử vong. So với cùng kỳ 2016 (44.859/14), số trường hợp nhập viện tăng 12,6%, số trường hợp tử vong tăng 3 trường hợp.

Hiện có 61 tỉnh, thành phố ghi nhận có trường hợp mắc sốt xuất huyết. Có 26 tỉnh, thành phố có số mắc tích lũy tăng cao so với cùng kỳ 2016. Đặc biệt tại TP.HCM tính đến cuối tuần qua, số ca mắc sốt xuất huyết lên đến 10.652 ca; tăng 21% so với cùng kỳ 2016 (8.814), ghi nhận 3 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Phân tích của Cục Y tế Dự phòng cho thấy ngoài những nguyên nhân chủ quan do tập quán trữ nước của người dân ở một số vùng miền, ý thức của người dân chưa cao, lơ là xem thường bệnh sốt xuất huyết, chưa chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch..., thì tình hình thời tiết năm 2017 này có những diễn biến khác thường góp phần làm gia tăng dịch bệnh sốt xuất huyết.

“Thời tiết thay đổi do biến đổi khí hậu, mùa hè đến sớm ở miền Bắc, mùa mưa đến sớm ở miền Nam; nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước, dẫn đến véc tơ truyền bệnh phát triển mạnh”, ông Phu nói.

Trong khi đó tại TP.HCM - địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất nước -, theo Sở Y tế TP.HCM trong tháng 6 đầu năm 2017, toàn TP ghi nhận 16.787 điểm nguy cơ được lập danh sách giám sát. Trong đó, khoảng 50% điểm nguy cơ không thay đổi hàng tháng là các trường học, chùa…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết sốt xuất huyết ở TP chỉ mới bắt đầu tăng nhẹ vào tuần thứ 21 (từ đầu năm 2017 đến tuần thứ 20 sốt xuất huyết vẫn còn thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016), nhất là mấy tuần gần đây (từ tuần thứ 25 đến tuần thứ 29 vừa qua), số ca mắc sốt xuất huyết tăng lên chóng mặt, đẩy số ca mắc sốt xuất huyết ở TP lên đến 10.652 ca.

Ông Hưng cho rằng từ nay đến cuối năm, tình hình sốt xuất huyết ở TP còn diễn biến phức tạp. Do đó Sở Y tế TP sẽ tăng cường phối hợp với các Sở ngành, UBND quận, huyện, đặc biệt quận, huyện có nhiều điểm nguy cơ và nhiều ca sốt xuất huyết; phối hợp Sở Tài nguyên Môi trường và Thành đoàn thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường đến hết mùa mưa. Đặc biệt sẽ xử phát nghiêm theo Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế” đối với những cá nhân, tổ chức, đơn vị làm phát sinh muỗi, lăng quăng lan truyền dịch bệnh.

“Trong thời gian qua, ngành y tế đã phối hợp với các ngành chức năng thực hiện xử phạt 75 trường hợp làm phát sinh muỗi, lăng quăng lan truyền dịch bệnh tại 10 quận, huyện (quận 1, quận 10, quận 6, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Thạnh, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn và huyện Bình Chánh)”, ông Hưng cho hay.

Cũng theo ông Hưng từ nay đến cuối năm 2017, TP sẽ tiếp tục tập trung giám sát chặt chẽ sốt xuất huyết tại 8 quận, huyện trọng điểm (Q.8, Tân Phú, Tân Bình, Hóc Môn, Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân, Gò Vấp); hướng dẫn, chỉ đạo trung tâm y tế tham mưu UBND quận, huyện về phân loại mức độ nguy cơ theo chỉ số lăng quăng; mở rộng ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) ở 100% phường, xã; ứng dụng GIS trong xác định vị trí ca bệnh và thời gian xuất hiện ca bệnh bằng những màu khác nhau.

Hồ Quang