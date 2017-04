Một người bệnh bị ung thư gan có nguy cơ tử vong nhưng nhờ được can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật điều trị mới, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục.

Ngày 2/4, bệnh nhân nam T.V.T. (SN 1950, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) được đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức trong tình trạng đau, trướng vùng bụng phải cách đó 1 tuần và mỗi ngày càng đau thêm.

Bệnh nhân được khám cấp cứu và cho thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết. Kết quả cho thấy hình ảnh khối u ở gan phải bị vỡ kèm xuất huyết ổ bụng.

Sau khi hội chẩn chuyên khoa Ngoại Tổng quát, Ung bướu và Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ đã quyết định điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp TAE (can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch).

Ngày 3/4, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành can thiệp nội mạch dưới hướng dẫn của máy DSA sau khi đã điều trị ổn định các dấu hiệu huyết học. Tại đây, các bác sĩ đã chọn lọc nhánh động mạch gan phải nuôi khối u và thực hiện bơm tắc mạch máu xuất huyết bằng PVA (vật liệu tắc mạch). Thủ thuật được thực hiện thành công sau 2 giờ với ghi nhận nhánh động mạch gan nuôi khối u đã tắc hoàn toàn.

Bác sĩ thăm khám sau khi bệnh nhân được cứu sống.

Sau thủ thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi tại khoa Ngoại Ung bướu. Hiện tình trạng bệnh đã ổn, bệnh nhân T. tỉnh táo và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

BS Nguyễn Thanh Long (khoa Chẩn đoán hình ảnh) cho biết đây là trường hợp khó, khối u đã bị vỡ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết ổ bụng, mạch máu nuôi khối u biến thể xuất phát từ động mạch mạc treo tràng nên khó tiếp cận. Nếu các bác sĩ không thực hiện thủ thuật này kịp thời thì bệnh nhân sẽ xuất huyết nặng, có thể dẫn đến tử vong.

BS Hoàng Xuân Hạnh (trực tiếp điều trị bệnh nhân) cho biết: "Với kỹ thuật điều trị ung thư mới - TAE, bệnh nhân được cấp cứu kịp thời. Hiện, nhiều người bị ung thư được điều trị bằng kỹ thuật này tại bệnh viện quận Thủ Đức. Sau khi tình trạng bệnh ổn định, chúng tôi cho bệnh nhân xuất viện về nhà theo dõi và tái khám sau 6 tuần".

BS Nguyễn Thanh Long giải thích: "TAE (transcatether artery embolization) - can thiệp tắc mạch máu qua đường động mạch là thủ thuật can thiệp tối thiểu dưới hướng dẫn của máy DSA với mục đích chính là chụp và can thiệp mạch máu đang chảy máu với các vật liệu tắc mạch có thể là gelfoam, coils, PVA hoặc keo sinh học.

Bệnh nhân được chọc kim shealth vào động mạch đùi, sau đó được chọn lọc vào mạch máu gây xuất huyết và tại đây, mạch máu được bơm tắc bằng những vật liệu nói trên. Thường thủ thuật được dùng trong các trường hợp can thiệp như chấn thương bụng kín gây vỡ tạng đặc gây xuất huyết với huyết động không ổn bằng phương pháp điều trị bảo tồn, hoặc những trường hợp u vỡ gây xuất huyết nội".

