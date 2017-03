Ngày 23/3, Đội 5 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bàn giao 35 nghi can cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mà đơn vị này vừa triệt phá cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý.

Qua quá trình điều tra theo dõi, trinh sát phát hiện quán cà phê Bi Bi nằm ở địa chỉ số 14 đường Huỳnh Mẫn Đạt, phường 19, quận Bình Thạnh thường xuyên tấp nập người ra vào nên đã tiến hành theo dõi. Lúc 21h45 ngày 19/3, trinh sát đội 5 của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh bất ngờ bao vây, ập vào quán cà phê Bi Bi. Phát hiện công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng mọi hướng thoát đã bị chốt chặn. Chủ quán cà phê Nguyễn Thị Thoa khi bị công an bắt giữ. Tại quán cà phê, Công an thu giữ nhiều tang vật như: hơn 150 triệu đồng, 31 ĐTDĐ, 15 xe máy, 2 cuốn sổ ghi chép cá độ bóng đá, máy tính, tivi cùng nhiều tang vật khác. Công an mời 35 người có liên quan về trụ sở để làm việc. Điều tra bước đầu, ổ cá độ này do Nguyễn Thị Thoa (là chủ quán cà phê, SN 1960, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Thoa khai thuê mặt bằng ở địa chỉ này và mở quán cà phê vào năm 2007. Khoảng 1 năm nay, Thoa còn tổ chức luôn hoạt động cá độ bóng đá, bằng cách lấy tài khoản của mạng bong88.com. Tang vật công an thu giữ được. Bên cạnh đó, nữ chủ quán còn cho các đối tượng: Đinh Văn Dũng (còn gọi là “Tây”, SN 1969), Trần Thanh Phong (còn gọi là “Cu”, SN 1983), Phan Minh Đức (còn gọi là “Bé”, SN 1977), Nguyễn Hoàng Trọng (còn gọi là “Voi”, SN 1979, cùng ngụ quận Bình Thạnh) tổ chức hoạt động cá độ riêng lẻ ngay tại quán. Hằng ngày, các đối tượng này tổ chức cá độ qua mạng Internet hoặc ăn thua trực tiếp với con bạc. Mỗi ngày, Thoa thu tiền bán cà phê và nước giải khát từ 2 – 3 triệu đồng. Phương Anh Linh