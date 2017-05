Nhóm Hồng nói có khả năng đổi giấy tờ ôtô nhanh, hẹn "con mồi" đến cổng trụ sở CSGT tại TP HCM làm dịch vụ rồi lén mang xe đi nơi khác.

Ngày 19/5, Công an quận Bình Thạnh (TP HCM) tạm giữ 3 nghi can lừa đảo do Nguyễn Triệu Hồng (51 tuổi, ngụ Tây Ninh) cầm đầu.

Hồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo điều tra, cuối năm 2016 anh Văn (35 tuổi) nhờ Hồng (lấy tên giả là Hùng) làm lại giấy tờ xe Jeep. Sau khi thỏa thuận tiền công, anh được hướng dẫn mang xe đến trước trụ sở CSGT trên đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh).

Hùng cùng gã "cò" giấy tờ đến gặp anh Văn xem hồ sơ. Lấy cớ quen cảnh sát làm thủ tục sẽ nhanh, Hùng lái ôtô vào trong, bảo anh Văn lên xe máy để người kia chở về Trung tâm đăng kiểm tại quận 12 hoàn tất giấy tờ.

Tin lời, chủ xe để Hùng lấy ôtô đi. Do có việc bận, anh Văn nhờ gã "cò" chờ lấy giấy tờ, đồng thời gọi người lên trụ sở công an chờ nhận ôtô từ Hùng.

Tuy nhiên, ngay khi chủ xe đi khỏi, Hùng lái ôtô về Bình Dương rao bán giá 10.000 USD, tắt điện thoại.

Tang vật cảnh sát thu giữ. Ảnh: C.A.

Xác định đây là băng lừa đảo chuyên nghiệp, nhiều trinh sát vào cuộc điều tra. Hùng tên thật là Hồng - mang lệnh truy nã của Công an tỉnh Tây Ninh. Sau nhiều tháng lần theo dấu vết, cảnh sát bắt được Hồng và 2 đồng phạm tại Bình Dương.

"Nhóm này thừa nhận đã lừa được nhiều ôtô bằng chiêu tương tự. Chúng tôi đang tìm các nạn nhân khác", cán bộ điều tra cho biết.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Quốc Thắng

VnExpress

