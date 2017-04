Nhiều khu vực tại TP.HCM bất ngờ có mưa lớn trong chiều 1.4, đây là điều ít thấy vì hiện tại khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn của cao điểm mùa khô.

Khoảng 14h chiều 1.4, nhiều khu vực tại TP.HCM trời chuyển đen và nhanh chóng trút xuống những cơn mưa xối xả. Theo ghi nhận tại khu vực quận Thủ Đức, mưa lớn diễn ra trên diện rộng kèm theo các cơn gió giật mạnh khiến nhiều người không dám ra đường. Anh Nguyễn Văn Tâm (ngụ P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức) cho biết, rất bất ngờ khi thấy mưa lớn giữa mùa khô này. Vào tháng 3 vừa qua tại khu vực có vài cơn mưa nhưng chưa có cơn nào lớn như vậy, thậm chí mưa lớn kéo dài hàng giờ còn khiến một số con hẻm ở khu vực nhà anh sinh sống bị ngập.

Khoảng 14h chiều nay, nhiều khu vực tại TP.HCM bắt đầu mưa lớn.

Tương tự ở các quận trung tâm thành phố như quận 1, 3, 5, 10, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận…ngay từ đầu giờ chiều đã xuất hiện các cơn mưa từ vừa đến to. Do mưa bất ngờ khiến nhiều người đi đường trở tay không kịp phải tấp vào lề đường tránh mưa. Riêng các quận ở khu vực phía tây thành phố như 11, Tân Phú, Bình Tân cũng xuất hiện các cơn mưa lớn kéo dài hàng giờ. Rất may các cơn mưa không rơi vào giờ cao điểm nên không gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Sau 15h cùng ngày, nhiều khu vực tại thành phố vẫn còn đang mưa lớn.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong ngày các đám mây dông phát triển nhanh và gây mưa tại một số tỉnh ở Nam Bộ trong đó có TP.HCM. Tuy nhiên hiện nay Nam Bộ vẫn còn trong thời kỳ cao điểm của mùa khô nên các cơn mưa chưa phải là mưa chuyển mùa. Theo dự báo thời kỳ này không khí lạnh hoạt động yếu dần và chủ yếu di chuyển sang phía đông, trong đó có khoảng 2-3 đợt không khí lạnh tăng cường xuống phía nam. Áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần và mở rộng phạm vi hoạt động về phía đông nam, trên cao áp cao cận nhiệt đới khống chế. Do đó thời tiết Nam Bộ phổ biến nắng nóng trên diện rộng, chủ yếu ở miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất tại khu vực miền Đông Nam Bộ và TP.HCM phổ biến từ 37 đến 39 độ C.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở quận Thủ Đức, TP.HCM bị ngập.

Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, từ khoảng giữa tháng 4, khu vực có khả năng xuất hiện các đợt mưa chuyển mùa. Đài khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa lớn đến rất lớn cục bộ trong thời đoạn ngắn, dông mạnh kèm theo tố, lốc, sét, mưa đá vào thời kỳ chuyển mùa.