Thời gian gần đây, tình trạng các băng nhóm hoạt động mang tính chất côn đồ hoành hành tại các quận huyện vùng ven. Những băng nhóm côn đồ này đã gây ra nhiều vụ đâm chém, khiến người dân lo lắng.

Nhóm côn đồ dồn hai thanh niên trong tiệm quần áo ở phường Tân Tạo A vào tường rồi đâm chém liên tục, dù bản thân họ không hề mâu thuẫn với chúng. Ảnh: Cắt từ clip

Mới đây, Công an quận Bình Tân đã triệu tập 8 người có liên quan đến vụ nhiều đối tượng ập vào một tiệm bán quần áo tại phường Tân Tạo A rồi đâm chém loạn xạ, khiến 2 người phải đi nhập viện cấp cứu xảy ra vào đêm 7.5.

Theo thông tin trong đoạn video được camera ghi lại thì vào khoảng 22h20 ngày 7.5, anh Nguyễn Văn Chung (SN 1998, quê tỉnh Thanh Hóa) và nam thanh niên Quý (SN 2001, quê tỉnh Sóc Trăng) cùng với một số nhân viên khác đang dọn hàng sau một ngày buôn bán thì bất ngờ có nhóm thanh niên xông đến, tay lăm lăm hung khí xông vào.

Anh Quân và anh Quý nghe tiếng hô chém nên bỏ chạy vào bên trong. Tuy nhiên, nhóm côn đồ này lại xông thẳng vào, dồn hai thanh niên này vào tường. Anh Chung bị chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu, người. Anh Quý bị thương nhẹ. Gây án xong, nhóm côn đồ lên xe rời khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Đến ngày 10.5, 8 đối tượng được cho là nhóm côn đồ trên được Công an quận Bình Tân mời lên làm việc. Bước đầu, nhóm này khai trước đó có mâu thuẫn với 1 người khác nên kéo nhau tìm trả thù. Tuy nhiên, khi đi ngang qua cửa hàng, do nhìn nhầm người nên chúng xông vào đâm chém hai người nói trên. Hiện Công an Bình Tân đang chờ giám định thương tật của 2 nạn nhân để có căn cứ xử lý nhóm côn đồ này theo quy định.

4 người trong gia đình ông Nguyễn Cao Vũ bị nhóm 5 thanh niên đâm chém vào đêm 2.5. Ảnh: CTV

Trước đó khoảng 5 ngày, một vụ đâm chém kinh hoàng khiến 4 người nhập viện cấp cứu đã xảy ra tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú. Thủ phạm gây ra vụ đâm chém này được xác định là một nhóm gồm 5 tên côn đồ.

Thông tin bước đầu, khoảng 22h30 ngày 2.5, một nhóm 5 thanh niên bịt kín mặt cầm hung khí xông đến nhà ông Nguyễn Cao Vũ (SN 1972) đập vỡ cửa kính. Nghe tiếng động, anh Trương Anh Tuấn (SN 1993) chạy ra xem thì bị nhóm này tấn công khiến nạn nhân bị thương tích ở đầu rồi rút đi.

Anh Tuấn gọi điện thoại cho ông Vũ cùng Hoàng Hải Hà (SN 1982), Trần Cao Đình Tài (SN 1994) về. Khi cả 4 người đang thu dọn các mảnh vỡ thì nhóm côn đồ trên quay trở lại tiếp tục dùng hung khí tấn công. Các nạn nhân bỏ chạy vào nhà, nhóm này tiếp tục xông vào. Ông Vũ cũng bị chúng đuổi chém đến tận lầu 1. Đến khi có nhiều người dân xung quanh hô hoán, nhóm này mới chịu rút đi.

Về phần các nạn nhân, 4 người được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện 115 với nhiều vết thương nghiêm trọng. Thông tin được người dân báo lên các cơ quan chức năng.

Ông Vũ cho rằng, không có mâu thuẫn với ai nên việc cả gia đình bị đuổi chém khiến ông rất sợ, sau khi xuất viện không dám về nhà mà đi thuê nhà trọ tá túc. Có chi tiết mà ông Vũ cho rằng đó có thể là nguyên nhân gây ra vụ việc là ngày 1.5, ông có nhận 3 cuộc gọi từ số máy lạ của người tự xưng là "Hai bốn xã" với giọng đe dọa sẽ qua chém cả nhà. Hiện Công an quận Tân Phú đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc, truy tìm nhóm đối tượng trên.

Tình trạng băng nhóm tội phạm hoành hành không chỉ xuất hiện tại hai quận trên mà tại huyện Củ Chi vào ngày 10.4 vừa qua cũng đã từng xảy ra tình trạng côn đồ xông vào nhà hành hung khiến ông Lê Văn Sự (50 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) tử vong bởi những nhát chém chí mạng của nhóm 20 tên côn đồ hung hãn, dù bản thân ông Sự không hề gây hấn hay mất lòng với ai.

Trường Sơn