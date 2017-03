Sáng 6.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM cho bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong (thứ 2 từ trái sang) trao quyết định bổ nhiệm cho trưởng và các phó ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM

Theo đó, bà Phạm Khánh Phong Lan được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày 6.12.2019. Bà Lan sinh năm 1970, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ dược.

Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM là mô hình được TP.HCM thí điểm nhằm quản lý tốt hơn trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm, tránh tình trạng chồng chéo giữa nhiều sở, ngành như trong thời gian qua.

Ban này được hình thành từ 3 bộ phận thuộc 3 sở (gồm: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công Thương) trực tiếp tham gia công tác an toàn thực phẩm trong thời gian qua. Cơ quan này sẽ có phòng kiểm nghiệm, đủ năng lực để xét nghiệm và cho kết quả nhanh các chất độc hại, hóa chất cấm có trong thực phẩm.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, bà Phạm Khánh Phong Lan khẳng định ngay sau khi ổn định bộ máy nhân sự, ban sẽ triển khai xây dựng ngay đội ngũ thanh tra theo mô hình liên quận huyện nhằm phát huy tác dụng của từng địa phương.

Đề cập đến công tác giám sát, thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm bà Lan cho rằng hiện nay vấn đề này chưa phát huy hết tác dụng, xử lý còn nhẹ, chưa đủ tính răn đe đối với các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Chúng tôi phải củng cố, xây dựng lực lượng thanh tra, để lực lượng này thực sự là công cụ răn đe, trừng phạt thích đáng những người gây hại cho cộng đồng, để cho những người này không dám phạm tội cũng như tiếp tục phạm tội”, bà Lan nhấn mạnh.

Theo bà Lan trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục thực hiện các đề án về chuỗi thực phẩm an toàn, truy xuất nguồn gốc, mô hình chợ an toàn thực phẩm... nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho những tổ chức, cá nhân muốn làm thực phẩm an toàn.

“Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện về hồ sơ pháp lý để những tổ chức, các nhân, doanh nghiệp...sản xuất thực phẩm an toàn, không phải lo lắng về thủ tục này. Đồng thời sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để bảo vệ quyền lợi cho những đơn vị sản xuất thực phẩm sạch, an toàn; tuyên truyền những địa chỉ thực phẩm sạch giúp người dân biết được địa điểm mua thực phẩm sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng”, bà Lan nói.

Hồ Quang