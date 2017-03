Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM. Đây là nơi đầu tiên của cả nước được thành lập hoạt động thí điểm mô hình này.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM - trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm.

Sáng 6.3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự của Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Theo đó, bà Phạm Khánh Phong Lan - Phó Giám đốc Sở Y tế - được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày 6.12.2019. Bà Phạm Khánh Phong Lan sinh năm 1970, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ dược.

Ông Lê Minh Hải - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế - giữ chức vụ phó Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TPHCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM là đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước. Vì là mô hình thí điểm nên rất cần sự nỗ lực của các cá nhân vừa được bổ nhiệm. Sắp tới, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM sẽ được thành lập và có chương trình hoạt động cụ thể từ nay đến cuối năm.

Ban Quản lý an toàn thực phẩm hoạt động hiệu quả sẽ góp phần rất lớn cho vấn đề duy trì hoạt động của ban trong tương lai và giải quyết có hiệu quả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của TP. Đây là nhiệm vụ quạn trọng của đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

“Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm có liên quan đến các ngành y tế, nông nghiệp, công nghiệp. Vì là quá trình làm thí điểm nên nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo cho UBND TP để tháo gỡ”, ông Phong lưu ý.

Trước đó ngày 8.10.2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã làm việc với UBND TP.HCM về vấn đề quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại đây, UBND TP.HCM đã đề nghị Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn vệ sinh thực phẩm, tuy nhiên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng mô hình quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của TP.HCM nên dừng ở cấp ban thay vì cấp sở.