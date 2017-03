Ngày 6/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan nhận chức Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM, thời gian giữ chức vụ cho đến ngày 6/12/2019.

Ông Lê Minh Hải, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp trực thuộc Sở Y tế TP.HCM giữ chức vụ phó Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Bà Huỳnh Thị Kim Cúc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP.HCM là đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước. Ban Quản lý an toàn thực phẩm hoạt động hiệu quả sẽ góp phần rất lớn cho vấn đề duy trì hoạt động của ban trong tương lai và giải quyết có hiệu quả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của thành phố. Đây là nhiệm vụ quạn trọng của đơn vị thí điểm đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập.

Thu Dịu