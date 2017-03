Đối tượng Nguyễn Vũ Huy (tự Tài “nhớt”) cầm đầu một đường dây chuyên làm giả nhiều giấy tờ, biển số xe giả rồi rao bán trên trang Chợ Tốt…

Chiều 30/3, Công an quận Thủ Đức TP.HCM cho biết vừa triệt phá một đường dây mua bán, làm giả các loại giấy tờ rất lớn hoạt động liên tỉnh và bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ hàng chục xe máy, ô tô cùng nhiều biển số xe giả.

Công an đã bắt giữ Nguyễn Vũ Huy (tự Tài "nhớt", SN 1994, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Dương Hoàng Long (tự Bờm, SN 1984, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1991, ngụ TP.Vũng Tàu), Nguyễn Văn Tuyền (SN 1992, quê huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Phan Nhựt Huy (SN 1994, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), Mai Đức Công (SN 1980, ngụ TP.Biên Hòa), Trần Đình Hùng (SN 1993, quê huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Thành Công (SN 1991, quê TP.Cần Thơ), Nguyễn Quốc Huy (SN 1990, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Minh Hải (SN 1989, quê tỉnh Lâm Đồng) và một số đối tượng khác có liên quan để tiếp tục điều tra xử lý hành vi tiêu thụ tài sản phạm pháp và làm giả giấy tờ tài liệu, con dấu cơ quan tổ chức.

Sau thời gian theo dõi, các trinh sát Công an quận Thủ Đức, TP.HCM phát hiện một đường dây chuyên tiêu thụ xe gian và rao bán trên trang mạng Chợ Tốt. Qua điều tra, công an phát hiện thêm nhóm trên cũng chuyên làm giấy tờ, biển số giả gắn vào xe ăn cắp rồi mang bán nên đã quyết định lập chuyên án khám phá đường dây.

Qua công tác trinh sát, công an phát hiện nhiều đối tượng trong đường dây làm giả giấy tờ.

Ngày 21/3, Công an quận Thủ Đức, phối hợp với Công an TP.Vũng Tàu đã bắt quả tang hai đối tượng Long và Vũ đang làm giấy tờ giả chuẩn bị bán cho một đối tượng. Qua lấy lời khai, hai đối tượng thừa nhận bắt đầu công việc làm giả giấy tờ từ tháng 7/2016 và đã làm hơn 1.000 giấy tờ các loại như bằng lái xe, giấy tờ xe, chứng minh nhân dân… Tất cả đều mua phôi trên máy tính, rồi chỉnh sửa, in scan màu ra.

Điều tra mở rộng, công an bắt giữ thêm Tuyền (1 mắt xích chuyên mua giấy tờ giả) rồi lần lượt bắt thêm nhiều đối tượng khác trong đường dây. Tại trụ sở, các đối tượng khai Tài “nhớt” và Long, Vũ là những người cầm đầu và chuyên cung cấp, chỉ đạo hoạt động của đường dây.

Long và Tài "nhớt" (áo xanh) tại cơ quan công an.

Trung tá Nguyễn Mai Chức, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức cho biết băng nhóm trên có quy định "ngầm" bất cứ người trong băng nhóm này mất liên lạc đến 11h đêm thì hệ thống các trang mạng giao dịch này sẽ tự động khóa. Từ đó, các đối tượng trong băng nhóm chủ động tẩu thoát. Các đối tượng chỉ giao dịch qua mạng, điện thoại rồi lợi dụng dịch vụ Grabike để giao hàng.

Nhiều chiếc xe đánh cắp bị các đối tượng thay biển số giả, giấy tờ rồi mang rao bán trên mạng.

Bước đầu, cơ quan công an đã bắt được 14 đối tượng liên tỉnh TPHCM, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Lâm Đồng và Gia Lai; thu giữ 16 xe máy các loại, 1 xe ô tô và nhiều giấy tờ giả các loại. Được biết, đường dây này còn liên quan đến một số đối tượng ở các tỉnh phía Bắc. Vì vậy, công an sẽ tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Phùng Sơn