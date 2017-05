Theo Báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, tại 57 bệnh viện trên địa bàn Thành phố từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/5 có 39.886 lượt người đến khám chữa bệnh và 4.118 người được xuất viện. Trong số này có 6.534 lượt cấp cứu do tai nạn và 825 trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông; 769 trường hợp do tai nạn sinh hoạt; 174 trường hợp đả thương, đánh nhau; 37 trường hợp ngộ độc thực phẩm. Mặc dù nghỉ lễ nhưng các bác sỹ cũng đã phân công ca trực và thực hiện 1.012 ca phẫu thuật, trong đó có 11 ca phẫu thuật chấn thương sọ não.

Đã có 25 người đã tử vong, trong đó 6 trường hợp do tai nạn giao thông trong những ngày này. Tại Bệnh viện Nhân dân 115, theo bác sỹ Nguyễn Đình Phú, Phó giám đốc Bệnh viện cho biết, đã có 4 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, riêng ngày 1/5 đã có 3 trường hợp tử vong. Đa số các ca tử vong đều do chấn thương sọ não quá nặng, mặc dù các bác sỹ đã nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi. Ngoài ra, một bé trai 3 tuổi ngụ tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị tai nạn giao thông và tử vong trước khi được đưa vào Bệnh viện đa khoa khu vực Hóc Môn ngày 29/4. Mùng 1 Tết Dương lịch, 33 người chết vì tai nạn giao thông Điều đáng lưu ý là trong ngày đầu tiên của năm mới, tai nạn giao thông đã tăng vọt cả ba tiêu chí so với ngày cuối cùng năm 2016: tăng 7 vụ, tăng 10 người chết và tăng 13 người bị thương. Báo cáo của Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố cũng cho biết, trong những ngày nghỉ lễ Thành phố không xảy ra ổ dịch lớn và chùm ca bệnh. Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố tiếp tục giám sát các ca bệnh sốt xuất huyết và Zika; hiện tại đang theo dõi tình hình dịch bệnh và xử lý ca bệnh sốt xuất huyết theo quy định. Tính đến chiều 2/5, chưa phát hiện ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn thành phố./. Đinh Hằng (TTXVN)