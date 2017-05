Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) đang điều tra, truy xét vụ 1 nhóm giang hồ hơn 30 người cầm hung khí xông vào nhà tấn công 1 người nhập viện trên địa bàn quận.

Nạn nhân là ông Nguyễn Quang Vĩnh (46 tuổi, ngụ quận Gò Vấp), hiện đang điều trị tại bệnh viện 175.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h tối 14-5, ông Vĩnh cùng vợ là bà Thủy Tiên (SN 1975, ngụ quận Gò Vấp) và con nhỏ đang ở trong nhà tại địa chỉ 242, đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, thì 1 nhóm giang hồ (hơn 30 người), trong đó có một số người trong nhóm này tay cầm hung khí xông thẳng vào nhà. Ông Vĩnh và bà Tiên chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bị nhóm này yêu cầu 2 người ra khỏi nhà.

Ông Vĩnh điều trị tại bệnh viện 175. Ảnh: ANTĐ

Sau khi hai bên xảy ra cự cãi. Bất ngờ, nhóm người trên lao vào tấn công ông Vĩnh khiến nạn nhân gục xuống nền nhà. Bà Tiên hốt hoảng bế con chạy ra khỏi nhà, tri hô, kêu cứu.

Người dân xung quanh nghe thấy chạy đến hỗ trợ bà Tiên vừa đưa ông Vĩnh ra ngoài thì nhóm giang hồ trên cũng đuổi theo. Lúc này, có 1 chiếc xe cẩu đẩy 1 thùng container (loại 20 feet) di chuyển, chắn ngang trước nhà bà Tiên, bịt kín lối ra vào.

Sau đó, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngay lập tức, bà Tiên cùng mọi người đưa ông Vĩnh đi cấp cứu tại bệnh viện 175, quận Gò Vấp, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, Công an phường 17 đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an quận Gò Vấp vào cuộc ghi nhận, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét nhóm gây án. Công an cũng đã lấy lời khai bà Tiên để phục vụ công tác điều tra.

Theo bà Tiên, thùng container trên đã được đặt trước 1 công trình cạnh nhà bà cách đây 3 ngày. Cứ nghĩ đây là thùng container do công trình sát bên để đó chứ không biết nhóm giang hồ kia dùng nó để chắn nhà mình. Sau khi xảy ra vụ việc người nhà của bà đã đến kiểm tra thì đầu thu camera trong nhà vẫn còn. Tuy nhiên, khi lực lượng Công an đến phong tỏa, khám hiện trường thì đầu thu camera đã “không cánh mà bay”.

Nguyên nhân là được cho là do tranh chấp đất đai giữa gia đình bà Tiên với người đàn ông tên Tr.

“Người này mua nhà từ năm 2006 nhưng chưa chuyển đủ tiền. Tôi đã gửi đơn lên cơ quan pháp luật nhưng chưa giải quyết được. Vào ngày hôm qua, trong nhóm người đến nhà tôi đánh chồng tôi và dùng thùng xe chắn cổng có ông Tr.” - Bà Tiên nói.

Hà Sơn(TH)