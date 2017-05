Đó là thông tin được Sở Y tế TP.HCM cho biết tại Hội nghị giao ban y tế dự phòng quận, huyện với Sở Y tế TP vào chiều nay (3.5).

Trung tâm Y tế Dự phòng quận Gò Vấp là 1 trong 15 trung tâm y tế dự phòng quận, huyện ở TP.HCM đã được đổi thành Trung tâm y tế

Theo Sở Y tế TP.HCM hiện đã có 15 trung tâm y tế dự phòng quận, huyện không còn mang tên này nữa mà được đổi thành trung tâm y tế quận, huyện. Trung tâm y tế quận, huyện ngoài chức năng dự phòng còn có chức năng khám chữa bệnh như một bệnh viện đa khoa quận, huyện với đầy đủ các chuyên khoa nội, ngoại, xét nghiệm…

Với sự ra đời của các trung tâm y tế quận, huyện, Sở Y tế TP tin tưởng người dân có thêm sự lựa chọn trong việc khám, chữa bệnh, góp phần làm giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên; đồng thời giúp các bác sĩ hệ y tế dự phòng tăng thêm thu nhập.

Sở Y tế TP.HCM cho biết hiện còn 9 trung tâm y tế dự phòng quận, huyện chưa chuyển thành trung tâm y tế để có chức năng khám chữa bệnh, vì những đơn vị này chưa gửi tờ trình và đề án chuyển đổi.

“Các Trung tâm y tế dự phòng, quận huyện còn lại phải khẩn trương gửi tờ trình kèm theo đề án để sở trình UBND TP.HCM quyết định tổ chức lại Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện thành trung tâm y tế”, đại diện Sở Y tế TP.HCM đề nghị.

Cũng tại hội nghị, Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM cho biết trong 4 tháng đầu năm 2017 số ca mắc sốt xuất huyết ở TP lên đến 6.501 ca, trong đó có 2 ca tử vong; tay chân miệng có 1.208 ca; vi rút Zika có 19 ca.

Theo Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trong tháng 4 có giảm hơn so với tháng 3. Cụ thể trong tháng 4 chỉ phát hiện 1.041 ca mắc sốt xuất huyết, còn ở tháng 3 có tới 1.504 ca; tay chân miệng trong tháng 3 là 1.211 ca nhưng đến tháng 4 giảm xuống còn 972 ca. Đặc biệt, trong tháng 4 không có ca tử vong nào do mắc sốt xuất huyết, cả 2 ca mắc sốt xuất huyết đều ở những tháng trước đó.

Tuy nhiên bác sĩ Lê Hồng Nga-Trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM cảnh báo dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng, nhất là sốt xuất huyết trong tháng 5 này và những tháng sau đó sẽ diễn biến rất phức tạp.

Bà Nga cho rằng dù bệnh sốt xuất huyết có giảm so với cùng kỳ, đặc biệt tháng 4 vừa qua giảm hơn so với tháng trước nhưng vẫn còn một số quận, huyện và phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng. Trong tháng 4 vừa qua vẫn có 1 quận, huyện và có đến 25 phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng so với tháng trước. Đặc biệt có 7 phường, xã có số ca mắc sốt xuất huyết tăng liên tiếp trong tháng 3 và tháng 4.

“Thời tiết hiện nay ở khu vực phía Nam và TP.HCM rất thuận lợi cho các bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa nên nguy cơ bệnh nhân mắc các bệnh về đường tiêu hóa sẽ bùng phát”, bà Nga tiếp tục cảnh báo.

