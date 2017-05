Có lượng bùn khổng lồ phát sinh từ dự án ngăn triều 10.000 tỉ đồng triển khai trong gần một năm qua.

Đã gần một năm trôi qua nhưng lượng bùn thải phát sinh từ dự án chống ngập triều có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu cho TP.HCM giai đoạn 1 (gọi tắt dự án ngăn triều) vẫn chưa biết xử lý ra sao. Đây là dự án có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỉ đồng và lượng bùn thải phát sinh lên đến 1,5 triệu m 3 (tương đương 1,5 triệu tấn).

Bất đồng chi phí xử lý bùn

Khởi công từ tháng 6-2016, đến nay dự án ngăn triều do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 (gọi tắt Công ty Trung Nam) thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) đã thi công khá nhiều hạng mục tại sáu cống kiểm soát triều lớn gồm cống ngăn triều Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định (thuộc địa bàn các quận 1, 4, 7, 8 và hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh). Trong những ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Công ty Trung Nam vẫn bố trí 1.600 công nhân trực tiếp thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự kiến đến tháng 4-2018, các cống ngăn triều này sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Dù khối lượng thi công lớn và thời gian thi công gấp rút như vậy nhưng đến nay lượng bùn thải khổng lồ phát sinh từ dự án này vẫn chưa biết xử lý ra sao. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án này, bùn thải phát sinh từ việc nạo vét, đào móng… của dự án ngăn triều lên đến 1,5 triệu tấn. Tại chương 4 ĐTM được phê duyệt của dự án nêu rõ: “Lượng bùn thải phát sinh từ quá trình nạo vét phải được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và vận chuyển đến nơi quy định. Dự kiến lượng bùn nạo vét sẽ được vận chuyển về bãi chứa Đa Phước, thuộc xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM”.

Thế nhưng, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo của Công ty TNHH Công nghệ sinh học Sài Gòn Xanh (gọi tắt là Công ty Sài Gòn Xanh) - đơn vị xử lý bùn ở bãi Đa Phước - cho biết đến nay công ty vẫn chưa từng tiếp nhận tấn bùn nào từ dự án ngăn triều.

Một cán bộ Sở TN&MT TP.HCM cho biết thêm, nguyên nhân bùn thải phát sinh từ dự án ngăn triều đến nay vẫn chưa được đưa về bãi Đa Phước để xử lý là do bất đồng chi phí xử lý bùn giữa các đơn vị liên quan. Cụ thể, Công ty Trung Nam cho rằng đây là bùn không nguy hại nên không phải tốn chi phí xử lý. Trong khi đó, Công ty Sài Gòn Xanh lại cho rằng bùn đưa về bãi để xử lý thì chủ nguồn thải phải trả tiền theo quy định. Cụ thể, với bùn ô nhiễm thì xử lý theo giá bùn thải, bùn không ô nhiễm thì tính theo giá đào, chuyển, san ủi bùn đất ở bãi thải.

Hiện 1,5 triệu tấn bùn vẫn còn nằm phân tán trên khu vực các hạng mục thi công của dự án.

Bùn phát sinh từ công trình thi công cống ngăn triều Tân Thuận, một trong sáu công trình của dự án ngăn triều. Ảnh: KB

Không cho “tái sử dụng”

Tài liệu do PV Pháp Luật TP.HCM thu thập được cho thấy dù theo ĐTM bùn thải từ dự án ngăn triều phải được thu gom xử lý nhưng sau khi công trình khởi công được khoảng ba tháng, Công ty Trung Nam lại có văn bản gửi Sở TN&MT TP đề xuất được “tái sử dụng” bùn. Song đề xuất này không được Sở TN&MT TP chấp thuận. Cụ thể, trong văn bản trả lời Công ty Trung Nam vào tháng 10-2016, Sở TN&MT cho rằng do công ty không cho biết rõ bùn được tái sử dụng vào mục đích gì, phương án bảo vệ môi trường ra sao… nên Sở không có cơ sở để giải quyết. Mặt khác, theo Sở TN&MT, hiện nay TP đã có bãi xử lý bùn Đa Phước nên Công ty Trung Nam không được tự thỏa thuận địa điểm, phương thức xử lý bùn như thời gian trước đây khi TP chưa có bãi tiếp nhận và xử lý bùn.

Sau khi không được Sở TN&MT đồng ý cho “tự xử lý” bùn, Công ty Trung Nam có một số văn bản gửi cho Công ty Sài Gòn Xanh và các đơn vị liên quan để tính phương án đưa bùn về bãi Đa Phước. Tuy nhiên, giữa Công ty Trung Nam và Công ty Sài Gòn Xanh bất đồng về chi phí xử lý bùn. Trước bất đồng kéo dài giữa hai đơn vị, đến cuối tháng 4-2017, trung tâm chống ngập TP (đơn vị quản lý dự án ngăn triều) phải có công văn đề nghị Sở TN&MT đứng ra phân xử. Trong công văn gửi Sở TN&MT, trung tâm chống ngập TP cho biết đến nay việc bàn giao, tiếp nhận và xử lý 1,5 triệu m 3 bùn của dự án ngăn triều vẫn chưa thể triển khai. Theo đó, đơn vị này đề nghị Sở TN&MT hướng dẫn các bên phân loại bùn và đề xuất UBND TP hướng giải quyết vụ việc.

Dự án chống ngập quan trọng của TP.HCM

Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 được khởi công tháng 6-2016. Dự án có vốn đầu tư gần 10.000 tỉ đồng do Công ty Trung Nam thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Dự án dự kiến kiểm soát ngập do triều cường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu cho vùng diện tích 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân thuộc khu vực bờ hữu sông Sài Gòn và trung tâm TP.HCM.

Theo chủ đầu tư, dự án được duyệt triển khai trong 36 tháng nhưng đơn vị sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công trong 24 tháng. Dự án triển khai trên địa bàn các quận 1, 4, 7, 8, hai huyện Nhà Bè, Bình Chánh và giải tỏa, di dời hơn 300 hộ với hơn 1.500 dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định đây là dự án rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế của TP. Ông hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

___________________________________

Trao đổi với phóng viên Pháp Luật TP.HCM về lượng bùn đã phát sinh từ dự án ngăn triều trong gần một năm qua, hướng giải quyết vụ việc như thế nào, bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP, cho biết vụ việc đang được giao cho phòng Quản lý chất thải rắn của Sở kiểm tra. Trong những ngày tới, Sở sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo Pháp Luật TP.HCM.