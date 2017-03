Đại gia điện tử Nhật Bản hôm nay lại lỡ thời hạn công bố báo cáo tài chính, do "điều kiện khó khăn".

Toshiba đã 2 lần lỡ hẹn công bố báo cáo tài chính. Ảnh:AFP

Toshiba đề nghị hoãn đến ngày 11/4, do cần thêm thời gian nghiên cứu rắc rối tại mảng điện hạt nhân ở Mỹ. Tháng trước, họ đã được chấp thuận lùi 4 tuần để công bố báo cáo. Công ty này cho biết giá trị mảng điện hạt nhân tại Mỹ có thể bị điều chỉnh giảm 6,3 tỷ USD, do đánh giá lại thương vụ mua CB&I Stone and Webster năm 2015.

Thương vụ trên được cho là nhằm giúp chi nhánh tại Mỹ của Toshiba - Westinghouse hoàn thành các dự án lò phản ứng tại Georgia và Nam Carolina. Tuy nhiên, các dự án này đều đang vượt dự toán và chậm tiến độ.

Toshiba cho biết các lãnh đạo cấp cao của Westinghouse đã gây "áp lực không phù hợp" để thúc đẩy thương vụ M&A này. Họ cũng đang điều tra về quy trình kế toán tại mảng hạt nhân ở Mỹ. Chủ tịch Toshiba - Shigenori Shiga đã từ chức tháng trước để nhận trách nhiệm về cuộc khủng hoảng hiện tại.

Cổ phiếu Toshiba hôm nay đã tăng 5,5% sau thông tin trên. Dù vậy, mã này vẫn mất hơn nửa giá từ khi tin tức bất lợi về mảng hạt nhân lần đầu xuất hiện năm ngoái. Toshiba cũng cho biết đang cân nhắc bán một phần mảng chip nhớ để có thêm vốn.

Toshiba là công ty biểu tượng của Nhật Bản. Họ đã làm ra bóng đèn, máy giặt và tủ lạnh đầu tiên cho quốc gia này. Toshiba hiện kinh doanh nhiều sản phẩm, từ TV đến chip nhớ, và còn chuyển sang xây nhà máy điện hạt nhân để hồi phục sau scandal gian lận kế toán 1,2 tỷ USD năm 2015.

Năm ngoái, Toshiba đã có nhiều dấu hiệu hồi phục, với lợi nhuận 115 tỷ yen (977 triệu USD) trong 6 tháng đầu tài khóa 2016. Tuy nhiên, tương lai của hãng này giờ lại đang bất ổn, khi họ thừa nhận khoản đầu tư khổng lồ vào mảng điện hạt nhân có thể lại là một bước đi sai lầm nữa.

VnExpress