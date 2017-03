Quỳnh Như, cô nàng từng được chú ý khi đóng MV Lalala của Soobin Hoàng Sơn và rất nhiều TVC quảng cáo đang là một trong những gương mặt vô cùng tiềm năng cho những vị trí chung cuộc của The Face Online 2017.

Quỳnh Như , một trong những gương mặt được cư dân mạng yêu thích và ki vọng nhiều sự đột phá trong vòng 2 The Face Online . Là người mẫu tự do, Quỳnh Như có khá nhiều kinh nghiệm để tự tin thực hiện thử thách chụp ảnh, quay clip theo chủ đề Tropical Unique (Quảng bá trái cây Việt Nam). Lựa chọn quả dưa hấu, Quỳnh Như đã đem đến những hình ảnh mới mẻ, trẻ trung, tươi vui đúng như cảm hứng mà loại quả mùa hè này mang lại.

Quỳnh Như được đánh giá cao về gương mặt sáng, ăn hình, ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt linh hoạt, phong phú, tự nhiên. Cô cũng rất thông minh trong cách tương tác với loại quả mà mình đã chọn để tạo ra nhiều khoảnh khắc đẹp “đáng giá”.

Nhiều cư dân mạng nhận xét trong bộ ảnh và clip 30s, Quỳnh Như trông rất khác lạ so với hình ảnh cá tính mà cô theo đuổi trước nay nhưng vì thế mà tạo được nhiều ấn tượng cho khán giả. Nhiều người nhận xét đằng sau vẻ sexy gợi cảm, Quỳnh Như còn có một nguồn năng lượng tích cực vô cùng sôi nổi. Sau một ngày, lượt bình chọn của Quỳnh Như đã đạt ~1500 vote, đứng vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng The Face Online.

Clip 30s của Quỳnh Như

Không thể phủ nhận, một trong những ứng cử viên sáng giá của The Face Online năm nay là Quỳnh Như. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m73 cùng nụ cười đẹp và gương mặt ăn ảnh, Quỳnh Như được chú ý khá nhiều khi tham gia các MV triệu view của Vpop như Lalala - Soobin Hoàng Sơn, My Everything - Tiên Tiên, I’m in love - Tóc Tiên.

MV Lalala của Soobin Hoàng Sơn

MV My Everything của Tiên Tiên

Ngoài ra, Quỳnh Như còn “nhẵn mặt” với loạt vai chính trong các TVC quảng cáo của Heineken, Cocacola, Clear, Samsung, Nescafe, Holcim, JCB…. Số lượng TVC “khủng” mà cô nàng này từng tham gia không hề thua kém gì những người nổi tiếng khác. Hiện, Quỳnh Như đang hoạt động với vai trò là người mẫu tự do. Với kinh nghiệm phong phú ở cả lĩnh vực quảng cáo và mẫu ảnh, Quỳnh Như có nhiều cơ hội để bứt phá ở chặng đua cuối của The Face Online.

Quảng cáo Cocacola mà Quỳnh Như tham gia

Quảng cáo trà Ô long không độ.

Quảng cáo Clear

Thu Phương