Đây đều là những loại mặt nạ giấy có giá thành vừa phải và hiệu quả dưỡng ẩm sâu và tái tạo làn da mùa hè nhanh chóng.

Mặt nạ giấy ngày nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da của nhiều cô nàng. Đây là một phương pháp không chỉ giúp nuôi dưỡng phục hồi làn da mà còn mang tới cho các quý cô một cảm giác thư giãn, thoải mái tuyệt vời.

Sau đây hãy cùng mình điểm danh qua những loại mặt nạ giấy dưỡng da hiệu quả nhất và đang được các chị em săn đón nhé!

1. Banobagi Vita Genic Jelly Mask - Hàn Quốc

Đây là một loại mặt nạ hỗn hợp kết hợp từ mặt nạ giấy và gel chứa nhiều dưỡng chất vitamin A, B, C,E… giúp da trở nên căng mọng, sáng mịn, và tràn đầy sức sống. Mặt nạ cotton mềm, mỏng và ôm sát khuôn mặt, mang đến hiệu quả tối ưu cho việc chăm sóc da.

Tuy nhiên loại mặt nạ này chuyên xách tay chứ không được phân phối tại thị trường Việt Nam nên khá hiếm. Giá chỉ tầm khoảng 25.000 đến 30.000 cho một lần sử dụng. Nàng nào tiếc, thì có thể giữ lại lượng gel trong túi và kết hợp với mặt nạ giấy cho lần đắp sau. Khá “keo kiệt” nhưng hiệu quả cho mình mà.

2. Laneige Anti Pollution Mask - Hàn Quốc

Ứng dụng công nghệ chống bụi độc quyền giúp phản kháng bụi bẩn nhờ những phân tử chứa điện tích âm giúp đẩy hạt bụi ra xa, bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại từ môi trường.

Với chiết xuất từ cỏ tam bạch thảo, tinh dầu gừng cùng các hoạt chất thiết yếu khác, mặt nạ Anti Pollution Mask giúp loại bỏ hoàn toàn lớp bụi bẩn, tạp chất, bã nhờn còn đọng lại trên da mà sữa rửa mặt không thể làm sạch. Da sẽ ngày càng săn chắc và trắng sáng hơn nhờ công nghệ chống nắng và làm sáng da.

3. Skinfood Beauty In A Food Mask Sheet - Hàn Quốc

Với dòng sản phẩm mặt nạ giấy chiết xuất từ 100% thiên nhiên và có rất nhiều loại như dâu, cam, lô hôi…dầu ngựa, tinh chất ốc sên… Chúng rất lành tính, mọi loại da đều có thể sử dụng được đấy.

Mặt nạ cân bằng và cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da chiết xuất từ tổ yến cân bằng độ ẩm cho làm da khô. Chỉ với khoảng 39.000 là bạn đã có ngay một chiếc mặt nạ giấy hiệu quả trong việc dưỡng da và chống vi rút, với khả năng dưỡng ẩm làm săn chắc da, nuôi dưỡng làn da, tăng sự đàn hồi và và đem lại cảm giác thư giãn.

4. Naruko Rose & Botanic HA Aqua Cubic Hydrating Mask EX - Đài Loan

Mặt nạ Naruko có vài điểm hay ho mà các loại mask thông thường ít có. Chất giấy mask tương đối dày, điều này đi ngược lại với xu hướng mặt nạ mỏng ngày thêm mỏng. Serum cũng khá đặc, lại có màu trắng như sữa. Đặc biệt hơn cả là hình dáng mặt nạ có quai đeo phía bên tai (như khẩu trang), giúp nâng cơ vùng cằm và má ngay trong khi đắp mask.

Chỉ bằng việc đắp mặt nạ Naruko trong vòng 20 phút, bạn đã có thể thấy làn da ẩm mọng, đàn hồi và căng nẩy gần như tức thì.

5. Chando Himalaya - Trung Quốc

Trào lưu mỹ phẩm nội địa Trung quốc đang khá hot gần đây. Chando là thương hiệu mặt nạ nội địa Trung quốc tầm trung cấp, khá nổi tiếng với chiết xuất từ các thảo dược sống ở vùng núi Hy Mã Lạp Sơn quanh năm tuyết phủ nên chứa nhiều dưỡng chất giúp da được phục hồi và khỏe mạnh hơn.

Ưu điểm của em này là serum lỏng dịu dàng, thấm nhanh ngỡ ngàng, cảm giác đắp xong thấy da căng mịn, mọng. Loại mặt nạ này có giá khoảng 20.000/miếng có bán tại các cửa hàng mỹ phẩm lớn.

6. Quality First All In One Face Sheet Mask - Nhật Bản

Chất giấy của loại mặt nạ này mỏng vừa phải, lượng tinh chất nhiều vừa đủ, nhẹ, không gây dính, bí da. Một điều khác biệt so với các loại mặt nạ giấy khác là em này không bị giới hạn thời gian 15 - 20 phút mà bạn có thể đắp bao lâu tùy thích. Bạn có thể tận hưởng cảm giác thư thái, dễ chịu cho đến khi miếng mask khô cong.

Mặt nạ chứa 35 loại thành phần dưỡng ẩm giúp nuôi dưỡng da mềm mại và cấp nước tức thì có giá khoảng 150.000/7 miếng. Mỗi miếng mặt nạ chứa lượng chất cấp và dưỡng ẩm tương đương với 70 lần đắp các loại mặt nạ thông thương khác.

Trên đây là Top 6 loại mặt nạ dưỡng da “hot” nhất hiện nay dành cho các nàng chăm sóc da về về. Hi vọng những loại mặt nạ giấy trên sẽ là gợi ý hữu ích cho các bạn yêu thích làm đẹp nói chung và yêu thích mặt nạ nói riêng. Hãy cùng đẹp lên mỗi ngày nhé!