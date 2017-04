Theo báo cáo mới nhất của WHO, hiện có gần 2 tỉ người trưởng thành trên thế giới bị thừa cân. Nếu bạn cho rằng Mỹ là quốc gia có tỉ lệ người béo phì cao nhất thế giới, thì kiến thức của bạn đã sai rồi.

Top 5 quốc gia, vùng lãnh thổ có nhiều người mập nhất

5. Qatar

Tính đến năm 2012, Qatar được xếp là quốc gia có nhiều người mập nhất thế giới và 5 năm sau, tình hình vẫn không cải thiện là mấy. 77,1% dân số nước này bị thừa cân và 17% bị tiểu đường. Trong đó, độ tuổi bị tiểu đường ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân gây béo phì là do quốc gia này quá giàu có nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ. Tuy nhiên, với diện tích đất đai chật hẹp (nhỏ hơn bang Connecticut của Mỹ) mà dân số lại quá đông đúc nên giao thông ở đây rất khó khăn. Hầu hết người dân đều ngồi thụ động. Thành phố này không thân thiện với người đi bộ và chủ yếu phụ thuộc vào xe cộ, người dân lại rất thích đồ ăn nhanh nên tình hình sức khỏe ngày càng đáng báo động.

4. Kuwait

Cách đây vài chục năm, Kuwait còn là một quốc gia nông nghiệp, người dân chủ yếu làm nông và ăn đồ tươi sống kiểu tự cung tự cấp. Tuy nhiên, nguồn dầu mỏ quá lớn đã đưa quốc gia này trở nên thịnh vượng, người dân lao động ít mà chi tiêu thì thả ga. Thêm vào đó, dây chuyền thức ăn nhanh đã theo quân đội Mỹ đổ bộ vào Kuwait trong Cuộc chiến tranh vùng Vịnh. Hiện nay, nhà hàng thức ăn nhanh đã thống trị thói quen ăn uống ở quốc gia này. Dù hiện nay người dân biết rằng thức ăn nhanh là không tốt cho sức khỏe, nhưng họ lại xem việc ăn uống ở các nhà hàng này là biểu tượng của sự xa hoa giàu có. Do đó, tỉ lệ người dân bị béo phì ở nước này vào khoảng 78,1%.

3. Cộng hòa Kiribati

Đây là một quốc đảo ở Thái Bình Dương. Trong quá khứ, sức khỏe của người dân Kiribati chủ yếu bị ảnh hưởng bởi nguồn hải sản chưa nấu chín, phương tiện bảo quản thức ăn không tốt và nguồn nước bị viêm nhiễm vi khuẩn. Do đó, họ đã quyết định tìm nguồn thực phẩm và nước uống an toàn hơn, đó chính là thực phẩm đóng gói, đóng hộp, đóng chai. Dù giải pháp này ban đầu có vẻ hợp lí, nhưng về sau nó đã gây ra những vấn đề sức khỏe còn trầm trọng hơn. Các thực phẩm qua chế biến giàu calo khiến cân nặng của người dân leo thang, dẫn đến tỉ lệ béo phì chiếm 79,1% dân số. Người dân nước này cũng có thói quen ngồi nhiều, và một nửa dân số thì hút thuốc.

2. Samoa (một lãnh thổ chưa hợp nhất của Hoa Kì, nằm tại phía Nam Thái Bình Dương)

Dù WHO xếp tỉ lệ béo phì và thừa cân ở Samoa là vào mức 84% dân số, nhưng nhiều chuyên gia sức khỏe cho rằng con số này phải lên đến 94%. Tình hình mất kiểm soát đến độ hãng hàng không Samoa Air đã buộc hành khách phải leo lên cân cùng với hành lí của mình để tính phí. Nguyên nhân chính gây béo phì là do giá cả thực phẩm sạch ở đây khá đắt đỏ vì hầu hết đều phải nhập, chỉ có thức ăn nhanh là rẻ. Chính quyền Samoa đã cố gắng giúp người dân lấy lại vóc dáng bằng cách phổ cập kiến thức ăn uống trong nhà trường và phương tiện công cộng, nhằm cứu vãn cân nặng của thế hệ tương lai, nhưng kết quả thì còn phải chờ xem sao. Một nghiên cứu cho thấy, có 30-40% trẻ 15 tháng tuổi bị thừa cân.

1. Vương quốc Tonga (một quốc gia thuộc quần đảo Polynesia ở Nam Thái Bình Dương)

86,1% người dân nơi đây bị thừa cân hoặc béo phì, chả trách tỉ lệ người bị tiểu đường loại 2 cán mốc 40% và con số này mãi không chịu xuống. Theo truyền thống, bữa ăn của người dân nơi đây bao gồm cá, các loại rau củ và dừa. Tuy nhiên, vào giữa thế kỉ 20, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những thứ phế thải như phao câu gà Tây từ Mỹ và ức cừu từ New Zealand bắt đầu được nhập đến khu vực này cùng với đồ uống có đường. Cả phao câu gà và ức cừu đều rất béo mà không hề có chất dinh dưỡng, chúng được xem là những thoại thịt rẻ tiền. Vì người dân thiếu kiến thức nên họ cứ nghĩ đây là đồ ăn sang và uống nước ngọt là đặc điểm của người giàu, người gầy thì bị xem là ốm đói. Chỉ tới những thập niên gần đây thì tình hình mới bùng nổ. Vào năm 1973, 7% dân số bị các bệnh liên quan đến cân nặng. Đến ngày nay, con số này đã tăng gấp 5 lần.

Top 5 quốc gia có nhiều người gầy nhất

5. Madagascar

Người dân nơi đây bẩm sinh bị nhẹ cân. Trẻ em ở Madagascar cũng đứng thứ 5 thế giới về tình trạng nhẹ cân. Gần 1/4 dân số nước này sống ở những vùng dễ xảy ra thiên tai như lũ lụt, hạn hán và lốc xoáy. Bên cạnh nạn phá rừng và quản lí đất đai kém, 36% dân số vùng nông thôn còn bị thiếu ăn, gần 2 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng. Chỉ có 11,1% dân số bị thừa cân hay béo phì. Tuy nhiên, tình hình có thể còn nghiêm trọng hơn so với các số liệu thống kê. Suốt 20 năm qua, các dịch vụ y tế ở đây vẫn chưa được cải thiện, tỉ lệ người dân được tiêm chủng và tuổi thọ chỉ tăng nhẹ. Số ca mắc AIDS và sốt rét giảm chậm.

4. Việt Nam

Sự thiếu thốn đội ngũ y tá và bác sĩ ở các vùng nông thôn, cũng như thiếu chi phí cho các hoạt động ở đây đã khiến cho tình trạng sức khỏe của người dân vùng sâu, vùng xa không được cải thiện. Bệnh suy dinh dưỡng vẫn phổ biến. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngành y tế đã có nhiều cố gắng. Tuổi thọ người dân tăng cao ở mức 76 tuổi với nữ và 72 tuổi với nam, chủ yếu nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và người dân cũng ý thức hơn về nguồn thực phẩm mình tiêu thụ. Ẩm thực Việt Nam tương đối ít chất béo và ít đường, không chứa gluten, lại giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa... đây là lí do tích cực khiến tỉ lệ thừa cân/béo phì ở Việt Nam chỉ vào khoảng 13,1%. Một bát phở chỉ cung cấp từ 300-600 calo, và hầu hết các thức ăn ở đây đều rất tươi.

3. Ethiopia

Khi nói đến nạn đói, suy dinh dưỡng, điều kiện vệ sinh kém, tỉ lệ tử vong ở trẻ em cao... người ta thường nghĩ ngay đến Ethiopia. Quốc gia này xếp thứ 2 về tỉ lệ suy dinh dưỡng và nằm trong top 10 nước nghèo nhất. Người dân đói ăn nên không có sức lao động, dẫn đến tỉ lệ béo phì chỉ là 6,1%. Tình hình đang được cải thiện nhưng vẫn còn chậm. Đối với những ai may mắn được ăn uống đầy đủ, thì nguồn thực phẩm của họ tương đối lành mạnh, nhờ ngành nông nghiệp phát triển tốt, chiếm tới 41% GDP. Thực đơn ở đây khá cân bằng với thịt (hầu hết là thịt hầm), rau và các loại bánh nhân truyền thống. Vì lí do tôn giáo, ẩm thực truyền thống của quốc gia này không chứa thịt lợn hay động vật có vỏ (hải sản, nghêu sò ốc hến...)

2. Đông Timor

Giống như nhiều quốc gia Đông Nam Á khác, Đông Timor có thực đơn chủ yếu là thịt lợn địa phương, cá, rau húng quế, me, đậu, ngô, gạo, rau củ và trái cây nhiệt đới. Vì thế, tỉ lệ người dân béo phì/thừa cân ở đây giữ ở mức cực thấp, chỉ 4,9%. Tuy nhiên, con số này một phần là do tỉ lệ suy dinh dưỡng ở vùng nông thôn cao và tình hình chính trị bất ổn. Nó khiến hàng trăm ngàn người phải đi tị nạn, do đó không được tiếp cận với thức ăn, nước và y tế. Hiện nay, tình hình ở đây cũng đã có nhiều cải thiện dưới sự giúp đỡ của Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế.

1. Triều Tiên

Theo các số liệu thống kê được, thu nhập trung bình của người dân Triều Tiên chỉ từ 2-30 đô-la Mỹ một tháng và mọi hoạt động của họ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Chính quyền lại dùng tiền để mua vũ khí hơn là phát triển kinh tế. Tuy nhiên, thực đơn của người dân căn bản là lành mạnh, bao gồm cơm, mì, cháo ngô, kimchi, sốt đậu nành và thịt bò. Đây là nguyên nhân chính giúp tỉ lệ béo phì/thừa cân ở quốc gia này là thấp nhất, chỉ ở mức 4,4%.