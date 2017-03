Trong cuộc chiến chống lão hóa da, thâm - sẹo mụn, sạm, nám da, vitamin C nguyên chất luôn được xem là một trong những “vũ khí đắc lực” nhất.

Trong đó, sản phẩm thoa chứa vitamin C luôn được các tín đồ làm đẹp tin dùng vì sự tiện lợi và hiệu quả cao. Cùng điểm qua 3 loại sản phẩm chứa vitamin C bên dưới để có lựa chọn phù hợp nhé.

O.S.T Pure Vitamin C21.5

Serum O.S.T Pure Vitamin C21.5 là phiên bản cải tiến từ serum C20 nổi tiếng một thời của hãng Wishtrend, Hàn Quốc. Dòng serum này là một trong những mặt hàng bán chạy nhất của Wishtrend.

O.S.T C21.5 khá an toàn vì không chứa chất bảo quản, cồn và hương liệu. Vitamin C trong sản phẩm O.S.T C21.5, theo như Wishtrend giới thiệu là bằng với 40 quả cam, 120 quả dâu, 200 quả quýt. Với 21,5% Vitamin C cô đặc, tinh khiết nên hiệu quả của C21.5 tăng lên so với phiên bản trước là C20. Tuy nhiên, đây cũng là một nhược điểm của C21.5 vì nồng độ cao rất dễ gây kích ứng da và tính ổn định thấp.

O.S.T C21.5 có khả năng hydrat hóa và hấp thụ cao mà không gây bết dính trên bề mặt da, giúp cung cấp độ ẩm trong khi phục hồi da; đồng thời đẩy lùi và ngăn ngừa hiệu quả mụn đầu đen, sẹo thâm, làm se khít lỗ chân lông và giúp da căng tràn sức sống.

Serum O.S.T C21.5 hiện được bán với giá chính hãng là 30$ (30 ml), tương đương với khoảng 680.000 đồng.

Timeless

Đây là sản phẩm của thương hiệu Timeless chuyên về dưỡng da tại Mỹ. Serum này được nhiều tín đồ làm đẹp săn đón vì sự kết hợp hoàn hảo của Vitamin C, Vitamin E và Ferulic Acid.

Vitamin C giữ vai trò là chất chống oxy hóa, làm đều màu da và kích thích sản sinh collagen. Vitamin E có khả năng kết hợp với các chất khác trong đó có vitamin C, giúp chống oxy hóa, chống gốc tự do rất mạnh, bảo vệ tế bào da. Đồng thời, Vitamin E và Ferulic Acid giúp giữ serum ổn định, lâu bị oxi hóa.

Tuy nhiên, tương tự với O.S.T C21.5 nồng độ Vitamin C 20 % trong Timeless rất dễ gây kích ứng da, nhất là với những bạn có da nhạy cảm hoặc mới bắt đầu sử dụng Vitamin C.

Sản phẩm này được bán với giá chính hãng là 24,95$/loz (30ml), tương đương khoảng 570.000 đồng.

Acnes C10

Acnes C10 là sản phẩm của công ty TNHH Rohto – Mentholatum (Việt Nam). Với hàm lượng 10% Vitamin C nguyên chất, Acnes C10 phát huy tác dụng chậm hơn so với sản phẩm O.S.T Pure Vitamin C21.5 và Timeless nêu trên nhưng Acnes C10 sẽ là lựa chọn cực kì an toàn cho các bạn có làn da nhạy cảm hoặc mới bắt đầu sử dụng Vitamin C để chăm sóc da. Ngoài ra, với hàm lượng 10%, sản phẩm phù hợp để điều trị vết thâm và sẹo rỗ do mụn.

GP 64/2016/XNQC-YTBD.

Theo nhà sản xuất, Acnes C10 được sản xuất theo công thức đặc biệt DPI (Double power Infiltrate) làm tăng cường khả năng thẩm thấu của Vitamin C vào da, giúp ức chế việc hình thành sắc tố melanin và tăng cường tạo sợi collagen, điều trị hiệu quả các vấn đề của da như sẹo – thâm sau mụn, hỗ trợ giảm nám, tàn nhang…. Sản phẩm không chứa dầu và chất bảo quản nên rất an toàn cho da.

Giá bán chính hãng của Acnes C10 là 315.000 đồng (15 ml). Nếu như Timeless hay OST Pure Vitamin C 21.5 chưa được phân phối chính thức tại Việt Nam thì Acnes C10 lại rất dễ tìm mua tại các siêu thị, nhà thuốc và cửa hàng mỹ phẩm trên toàn quốc.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM CHỨA VITAMIN C

1. Lựa chọn sản phẩm Vitamin C có nồng độ thích hợp tùy theo đặc điểm của làn da và nhu cầu sử dụng. Đối với làn da nhạy cảm, có thể thử phản ứng sản phẩm ở cổ tay hoặc mặt trong cánh tay. Nếu không thấy xuất hiện các hiện tượng đỏ, rát hay ngứa thì có thể dùng lên mặt.

2. Mặc dù là một “thần dược” chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho bạn gái, Vitamin C lại có khuyết điểm là không ổn định và dễ bị oxy hóa. Do đó, bảo quản là một trong những việc quan trọng giúp sản phẩm mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng:

- Vặn chặt nắp sau khi sử dụng.

- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp.

Mỹ Duyên