Vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Sáng nay 16/4, tại ngã 4 Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô khiến 7 người phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cụ thể, thời điểm khoảng 6h sáng, trên Quốc lộ 1 đoạn qua ngã 4 Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, ô tô tải biển kiểm soát 51C – 64681 do tài xế Nguyễn Văn Thịnh ngụ Bình Thuận điều khiển theo hướng Bình Thuận về Đồng Nai bất ngờ tông vào xe buýt biển kiểm soát 53M – 8315 do tài xế Huỳnh Trần Ngọc Quang ngụ Đồng Nai điều khiển chạy phía trước. Húc văng xe buýt, xe tải tiếp tục tông vào xe tải khác phía trước. Còn xe buýt bị xe tải tông sau đó tông tiếp vào xe tải biển kiểm soát 79C -05360 do Mai Vũ Quang ngụ Khánh Hòa đang dừng đèn đỏ tại ngã 4 Dầu Giây.

Xe tải húc văng xe buýt.

Vụ tai nạn đã đã khiến 7 người, chủ yếu là hành khách trên xe buýt nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dầu Giây, một số người bị thương rất nặng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Tất cả các xe trong vụ tai nạn đều hư hỏng nặng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

PV/VOV-TP Hồ Chí Minh