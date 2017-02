Vừa qua VKSND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) đã ra quyết định đình chỉ vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị can Nguyễn Hoàng Hải.

Lý do, dù bị can gây tai nạn làm chết một người nhưng căn cứ vào khoản 3 Điều 29 BLHS 2015 thì đây là loại tội nghiêm trọng do lỗi vô ý, bị can Hải đã thỏa thuận bồi thường cho đại diện gia đình bị hại xong. Phía đại điện bị hại cũng không yêu cầu xử lý về hình sự và trách nhiệm dân sự đối với bị can Hải.

Theo hồ sơ, tháng 5-2016, Nguyễn Hoàng Hải điều khiển xe tải hướng từ huyện Đức Hòa về TP.HCM. Do lấn trái nên xe của Hải đã va chạm vào xe mô tô do anh Y Đong Bkrông chở phía sau là anh Y Phót Hđruễ và một người nữa đang lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Y Đong Bkrông tử vong còn anh Y Phót Hđruễ bị thương nhẹ.

Tháng 6-2016, gia đình Hải đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho nạn nhân Y Đong Bkrông 113 triệu đồng, ông Y Phót Hđruễ 6 triệu đồng.

Tháng 8-2016, CQĐT công an huyện Đức Hòa đã khởi tố Hải về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ tại khoản 1 Điều 202 BLHS (có khung hình phạt từ 6 tháng đến 5 năm tù).

Theo quy định BLHS 2015 những vụ án do lỗi vô ý thuộc trường ít nghiêm trọng, nghiêm trọng đều có thể được miễn trách nhiệm hình sự. Ảnh minh họa

Mặc dù Nguyễn Hoàng Hải đã bị khởi tố nhưng mới đây VKSND huyện Đức Hòa đã căn cứ vào khoản 3 Điều 29 BLHS 2015 để miễn trách nhiệm hình sự cho Hải.

Vậy VKSND huyện Đức Hòa ra quyết định đình chỉ vụ án và miễn trách nhiệm hình sự cho bị can Nguyễn Hoàng Hải có đúng với quy định pháp luật không?

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Luật sư Hoàng Cao Sang (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết:

VKS huyện Đức Hòa, Long An đình chỉ vụ án nói trên là hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Điều 29 BLHS năm 2015.

Trước đây nhiều trường hợp gia đình người bị hại yêu cầu không khởi tố người có hành vi phạm tội do lỗi vô ý trong những vụ án tai nạn giao thông nhưng không được chấp nhận. Bởi, BLHS 1999 chỉ xem việc bồi thường và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự của người bị hại đối với người phạm tội là tình tiết giảm nhẹ.

Để khắc phục tình trạng này, tại khoản 3 Điều 29 BLHS 2015 quy định: “Người thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng do vô ý gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm hoặc tài sản của người khác và được người bị hại hoặc người đại diện của người bị hại tự nguyện hòa giải và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự”.

Với quy định mới này, thể hiện tính nhân văn dựa trên tinh thần hòa giải giữa phía gia đình người bị hại và người gây ra thiệt hại do vô ý phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng hoặc nghiêm trọng. Qua đó người phạm tội phải cố gắng khắc phục hậu quả do hành vi vô ý của mình gây ra nhằm tạo sự bù đắp thiệt hại cho người bị hại cũng như gia đình của họ.