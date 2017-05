Chiến sĩ công an tử vong tại chỗ, sau khi chiếc xe máy tông vào đuôi xe đầu kéo đang đậu bên đường.

Tông vào đuôi xe đầu kéo, một chiến sĩ công an tử vong tại chỗ. (Ảnh: Facebook).

Theo đó, vào khoảng 19h30' ngày 9/5, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Ea Tu, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe máy và xe đầu kéo làm một chiến sĩ công an tử vong tại chỗ.

Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào thời điểm trên, xe mô tô BKS: 47E1: 190.91 do anh Triệu Văn Lai (SN 1984, ngụ xã Ea Tam, huyện Krông Năng, đang công tác tại Công an huyện Krông Năng) điều khiển lưu thông theo hướng TX. Buôn Hồ - TP. Buôn Ma Thuột. Khi xe máy chạy qua địa điểm trên đã bất ngờ tông vào đuôi xe đầu kéo BKS: 61C-158.83 kéo theo rơmoóc BKS: 61R-016.14 do tài xế Cao Thiên Bảo (SN 1987, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển đang đậu bên đường.

Hậu quả vụ tai nạn khiến anh Lai tử vong tại chỗ. Tại hiện trường phần đầu xe máy bể nát, cắm vào đuôi xe đầu kéo.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Hùng