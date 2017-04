Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vượt qua một giới hạn với vụ việc được cho là tấn công hóa học mới đây và sẽ phải đối mặt với phản ứng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin ngày 5/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã vượt qua một giới hạn với vụ việc được cho là tấn công hóa học mới đây và sẽ phải đối mặt với phản ứng của Mỹ.

Trả lời họp báo chung với Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Trump nêu rõ: "Khi người ta giết hại trẻ em vô tội... điều đó vượt qua rất nhiều ranh giới, vượt qua cả một ranh giới đỏ... Điều đó đã xảy ra, thái độ của tôi đối với Syria và ông Assad đã thay đổi rất nhiều... Nó đang ở một cấp độ rất khác."

Ông Trump không nói chi tiết về phản ứng của Mỹ song trước đây nhà lãnh đạo này từng phản đối Mỹ can thiệp quân sự sâu hơn vào cuộc nội chiến Syria.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cảnh báo Washington sẽ có hành động đơn phương về Syria nếu Liên hợp quốc không thể phối hợp hành động.

Cũng trong cuộc họp báo, Tổng thống Trump đã nhắc lại cam kết tiêu diệt nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và "bảo vệ nền văn minh," đồng thời dự đoán chiến dịch chống IS tại Syria và Iraq sẽ "ngắn hơn so với rất nhiều người nghĩ."

Ông đồng thời ca ngợi Quốc vương Jordan đã luôn là một nhà lãnh đạo trong cuộc chiến chống IS./.