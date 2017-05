VietTimmes -- Hôm qua, 16/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên tài khoản mạng xã hội Twitter về nội dung ông đã trao đổi với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại buổi tiếp đón ông này tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

ổng thống Trump nói, đã chia sẻ với ông Lavrov các thông tin về cuộc chiến chống khủng bố liên quan đến bảo vệ an ninh các chuyến bay, đồng thời kêu gọi Liên bang Nga tăng cường đấu tranh chống lại các nguy cơ đó.

Tổng thống Trump cho rằng, ông có toàn quyền chia sẻ những thông tin đó với nước Nga và rằng, ông muốn làm điều đó.

Dòng tweet của ông Trump

Như thông tin đã đưa, hôm qua, báo The Washington Post đưa tin, trong khi tiếp Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại Nhà Trắng ngày 10 /5, Tổng thống Mỹ Trump đã tiết lộ một thông tin “tối mật” về IS.

Sự kiện này đang làm chấn động dư luận và làm chia rẽ nước Mỹ, bởi diễn ra trong bối cảnh hiện đang có cả một chiến dịch cuồng nộ chống Nga trong giới chính trị và truyền thông Mỹ. Nhiều thành viên Đảng Dân chủ đang ráo riết cáo buộc Nga sử dụng hacker tấn công làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử tổng thống năm 2016, vận động tiến hành điều tra các mối quan hệ của một số thành viên bộ máy vận động tranh cử của ông Trump với người Nga. Sau khi Tổng thống Trump quyết định sa thải ông James Comey - khi đó là Giám đốc Cơ quan Điều tra Trung ương (FBI) thì chiến dịch này lại càng bùng phát dữ dội và việc cáo buộc ông Trump tiết lộ thông tin tình báo bí mật cho Ngoại trưởng Nga chỉ là một bước tiếp theo nhằm đánh thẳng vào những nỗ lực của chính quyền hiện tại muốn có những sự phối hợp, hiện rất khiêm tốn, với Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.

Một số báo chí Mỹ, thậm chí còn nêu vấn đề, liệu ông Trump có phạm tội phản quốc khi chia sẻ các thông tin tình báo cho Nga.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý, Tổng thống Mỹ là người duy nhất trong chính phủ có quyền “tùy ý” tiết lộ bất kỳ thông tin gì ông muốn, tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng chính là người quyết định giải mật thông tin sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và hội ý với các luật sư nhằm đảm bảo thông tin được giải mật phục vụ lợi ích người dân. Trong trường hợp này, không thể quy tội cho ông Trump được.

Điều này cũng đã được hai Thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham khẳng định. Theo hai ông này, tổng thống với tư cách Tổng Tư lệnh Lực lượng vũ trang có quyền thông báo các thông tin mật, mặc dù các ông không muốn điều này.

Thông tin mới nhất từ báo The New York Times cho biết, những thông tin mật mà Tổng thống Trump chia sẻ với ông Lavrov là do nguồn tin từ Israel cung cấp. Việc tiết lộ nguồn tin dự báo sẽ làm tăng tính phức tạp về ngoại giao của một sự kiện vốn đang làm chia rẽ dư luận Mỹ.

Israel là một trong những đồng minh thân cận nhất và là nguồn thu thập tin tình báo chủ chốt của Mỹ ở Trung Đông. Mối quan hệ giữa hai nước chắc chắn sẽ bị sự kiện này tác động. Tuy nhiên phía Israel chưa có bình luận gì về thông tin trên.

Hà Khoa -