Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24.4 cảnh báo chương trình hạt nhân, tên lửa của CHDCND Triều Tiên là mối đe dọa của thế giới và nhấn mạnh “đã đến lúc giải quyết vấn đề này”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Liên Hiệp Quốc tăng cường biện pháp trừng phạt Triều Tiên

“Hiện trạng ở Triều Tiên là không thể chấp nhận”, ông Trump phát biểu trong cuộc gặp với đại sứ của 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tại Nhà Trắng, theo Reuters. Ông Trump kêu gọi: "Hội đồng Bảo an cần chuẩn bị áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mạnh hơn về chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên”. Reuters dẫn lời một số quan chức Mỹ cho hay những biện pháp trừng phạt mạnh hơn có thể bao gồm cấm xuất khẩu dầu cho Triều Tiên, trừng phạt các ngân hàng của Trung Quốc và một số nước khác làm ăn với Bình Nhưỡng.

“Đây là mối đe đọa thật sự đối với thế giới, liệu chúng ta có muốn bàn về vấn đề này hay không. Triều Tiên là một vấn đề lớn của thế giới và là vấn đề mà chúng ta cuối cùng phải giải quyết. Mọi người đã phớt lờ trong nhiều thập niên qua và bây giờ là lúc giải quyết vấn đề này”, ông Trump nhấn mạnh.

Cuộc gặp nói trên diễn ra trong bối cảnh có suy đoán rằng Triều Tiên sẽ thử hạt nhân hoặc phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhằm đánh dấu 85 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang vào hôm nay 25.4, và Washington sẽ có hành động quân sự nếu Bình Nhưỡng có động thái khiêu khích.

Vài giờ trước khi cuộc gặp nói trên diễn ra, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley cảnh báo rằng Bình Nhưỡng không nên cho Mỹ có lý do để chống lại Triều Tiên. “Chúng ta sẽ không hành động trừ phi ông ấy (lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un-NV) cho chúng ta lý do làm điều gì đó. Mục tiêu của chúng ta là không khơi mào một cuộc chiến”, bà Haley cho Đài NBC News hay khi được hỏi liệu Mỹ có nghiêm túc xem xét tấn công phủ đầu Triều Tiên hay không. Bà Haley cho hay lý do đó có thể là Bình Nhưỡng tấn công một căn cứ của Mỹ hoặc các nước đồng minh, hoặc phóng ICBM.

Vào ngày mai 26.4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng quốc phòng Jim Mattis, Giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford sẽ có cuộc họp báo cáo hiếm thấy với tất cả 100 thành viên Thượng viện về vấn đề Triều Tiên tại Nhà Trắng, theo Reuters. Các quan chức thường đến quốc hội để báo cáo các vấn đề với nghị sĩ nên việc 100 thượng nghị sĩ đến Nhà Trắng dự cuộc họp sắp tới là bất thường.

Văn Khoa