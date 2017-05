Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cam kết bảo vệ các vùng an toàn do Nga đề xuất và nhấn mạnh sẽ tiêu diệt những kẻ tìm cách phá hoại các vùng an toàn này.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại cuộc họp ở Damascus. (Nguồn: EPA/TTXVN) Theo Reuters và THX, trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ONT của Belarus, được phát sóng ngày 11/5, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho biết sẽ không từ bỏ việc chiến đấu chống kẻ thủ. Ông Assad đã cam kết bảo vệ các vùng an toàn do Nga đề xuất, đồng thời nhất mạnh rằng cùng với sự hỗ trợ của Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah, Syria sẽ tiêu diệt những kẻ tìm cách phá hoại các vùng an toàn này. Ông Assad cho rằng những vùng an toàn đem lại cơ hội cho những kẻ nổi dậy hạ vũ khí và hòa giải với chính phủ. Theo Tổng thống Assad, mục đích chính của thỏa thuận về các vùng an toàn này là nhằm hạn chế đổ máu tại Syria./.