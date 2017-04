Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/4 cho rằng cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria và Iraq sẽ ngắn hơn so với ước tính của nhiều người.

Phát biểu trong buổi họp báo tại Nhà Trắng sau buổi tiếp Quốc vương Jordan Abdullah II, Tổng thống Trump cũng tái khẳng định cam kết tiêu diệt tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và bảo vệ dân thường, nhấn mạnh: "Chúng ta không có lựa chọn".

Liên minh quốc tế chống IS do Mỹ kêu gọi thành lập đã hoạt động hơn 2 năm rưỡi qua với thành tựu đáng kể nhất là giành lại phần lớn lãnh thổ IS chiếm đóng tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cuộc chiến chống IS không còn chỉ giới hạn tại hai quốc gia này, mà với số lượng tay súng nước ngoài gia nhập hàng ngũ IS, mối đe dọa đang lan khắp thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải). Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 5/4, người đứng đầu Ban Giám đốc chịu trách nhiệm lập Kế hoạch Hành động Chiến lược của Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia, Tướng Michael Nagata cho biết khoảng 40.000 tay súng IS đến từ ít nhất 120 nước thuộc châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á và hàng nghìn tay súng này đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, theo Tướng Nagato, bất chấp nỗ lực của các quốc gia, các con số trên chỉ là ước tính, không thật sự có số liệu chính xác về số phần tử nước ngoài trong hàng ngũ IS cũng như phạm vi mối đe dọa từ những đối tượng này đối với quê hương của chúng. Quan chức này cho rằng khó có thể có một ước tính chính xác là do IS và các tay súng nước ngoài không phải là một khối thống nhất, có hàng nghìn tay súng tham gia hàng nghìn hành động có động cơ khác nhau.

Đề cập đến đội quân trẻ em mà IS đang "quảng cáo" mạnh mẽ với đoạn quay những đứa trẻ 11, 12 tuổi hành quyết tù nhân, tướng Mỹ khẳng định hiểm họa này đang bị thổi phồng theo chiến dịch tuyên truyền của IS song cũng thừa nhận có những nguy cơ thật sự đằng sau đó. Được biết những đứa trẻ trên thường là con của những tay súng tham gia IS.

TTXVN/Tin Tức