Với sắc lệnh mới nhất, Tổng thống Mỹ Donald Trump không chỉ thúc đẩy biến đổi khí hậu, mà còn thất bại trong mục tiêu tạo công ăn việc làm.

Đó là nhận định của nhà phân tích người Đức Sonya Diehn trong bài bình luận đăng trên trang mạng Deutsche Welle.

Theo nhà phân tích Sonya Diehn, nỗ lực mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump hủy bỏ chính sách môi trường sạch của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama để hồi sinh ngành ngành nhiên liệu hóa thạch, chắc chắn sẽ thất bại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hủy bỏ chính sách môi trường sạch của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Ảnh AP

Trong một sự kiện có tính chất tuyên truyền 28/3, Tổng thống Donald Trum đã đứng cạnh các thợ khai thác và Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Scott Pruitt, khi ông tuyên bố cuộc tấn công mới nhất vào an ninh môi trường toàn cầu.

Sắc lệnh mới của ông Trump không chỉ phủ nhận sự tồn tại của biến đổi khí hậu, mà còn bác bỏ những nguy cơ nhãn tiền mà hiện tượng Trái Đất nóng lên đang gây ra cho cho nhân loại cũng như kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, nỗ lực “ủng hộ” biến đổi khí hậu của ông Trump chắc chắn sẽ thất bại cũng như những sắc lệnh mà ông đã ký trước đây, vì các chuyên gia kinh tế - thậm chí cả các công ty than - cũng nói rằng sắc lệnh này không có hiệu quả.

Chi phí năng lượng tái tạo và giá khí đốt tự nhiên giảm là một xu hướng không thể đảo ngược và ngành khai than đá đơn giản là không còn cạnh tranh nữa.

Ngay cả Robert Murray, Tổng giám đốc công ty than hàng đầu Murray Energy, nói với tờ The Guardian rằng Trump không thể mang lại việc làm cho ngành khai thác ty than - vì công ăn việc làm của ngành này đã bị mất do tiến bộ công nghệ và khả năng cạnh tranh chứ không phải do các sắc lệnh hành pháp.

Trên thực tế, công nhân ngành khai thác than xem ra chẳng được lợi lộc gì từ sắc lệnh hành pháp mới nhất “ủng hộ” biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bước tiến tới tự hủy hoại

Sắc lệnh của ông Trump đảo ngược chính sách bảo vệ khí hậu của cựu Tổng thống Barack Obama sẽ là một cột mốc quan trọng nữa cho thấy khả năng điều hành đất nước kém cỏi của tân Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết, thiếu kỹ năng đàm phán và năng lực điều hành chính quyền thông qua thất bại thảm hại của Trumpcare vào tuần trước. Tương tự, sắc lệnh “ủng hộ” biến đổi khí hậu của ông Trump chắc chắn cũng sẽ chịu chung số phận của các sắc lệnh thất bại trước đây.

Thậm chí, nếu có thể cứu vớt được một số công việc liên quan đến ngành khai thác than, sắc lệnh này điều này sẽ không thể nào bù đắp được những cơ hội bị bỏ lỡ trong ngành năng lượng tái tạo. Việc nước Mỹ quay lưng lại với sự phát triển của năng lượng tái tạo sẽ đưa đất nước thụt lùi nghiêm trọng về khía cạnh kinh tế.

Sắc lệnh “ủng hộ” biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây hại nghiêm trọng cho các cộng đồng dễ bị tổn thương trước thiên tai trong bối cảnh các sự kiện thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt cực đoan. Sắc lệnh mới này cũng khiến cho hàng chục triệu người trên thế giới ở các khu vực duyên hải phải đối mặt với vô vàn rủi ro khi mực nước biển liên tục dâng cao vì biến đổi khí hậu.

Thật không may, đó mới là những rủi ro trước mắt, còn hậu quả lâu dài của sắc lệnh “ủng hộ” biến đổi khí hậu của ông Trump xem ra còn nghiêm trọng gấp bội.