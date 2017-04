Chuyến công du của ông Trump tới Đông Nam Á trong đó có Việt Nam tháng 11 năm nay được giới quan sát chờ đợi...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Việt Nam để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11 năm nay.

Thông tin trên đã được Phó tổng thống Mỹ Mike Pence đưa ra ngày 20/4 khi tới thăm văn phòng Tổng thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Jakarta, Indonesia.

Theo ông Pence, ông Trump sẽ tới Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11. Tiếp đó, người đứng đầu Nhà Trắng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Philippines.

Hiện chưa rõ ông Trump có thăm chính thức cấp nhà nước Việt Nam hay không.

Trong một tuyên bố sau cuộc gặp với Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, ông Pence nói chính quyền Trump sẽ hợp tác với ASEAN về các vấn đề an ninh, thương mại và tự do hàng hải trên biển Đông. Phó tổng thống Mỹ cũng đánh giá cao mối quan hệ Mỹ-ASEAN, gọi đây là mối quan hệ chiến lược, tạo nền tảng cho phát triển và an ninh, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Lời mời ông Trump sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh APEC đã được đích thân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra trong cuộc điện đàm chúc mừng ông Trump đắc cử Tổng thống hồi tháng 11/2016.

Có thể nói, chuyến công du Đông Nam Á vào tháng 11 năm nay của ông Trump là một chuyến đi được giới quan sát chờ đợi, bởi sau khi lên cầm quyền, ông Trump tỏ ra không “mặn mà” với chính sách xoay trục về phía châu Á mà người tiền nhiệm Barack Obama theo đuổi.

Điều này được thể hiện một phần qua việc ông Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - một thỏa thuận tự do mậu dịch gồm 12 quốc gia thành viên mà Việt Nam được dự báo có thể là một trong những nước hưởng lợi nhiều nhất.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines, hai quốc gia đồng minh lâu năm, cũng đang trong giai đoạn đi xuống kể từ khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lên cầm quyền.

Cuộc gặp vào tháng 11 sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và ông Duterte nếu ông Trump không dự cuộc gặp thượng đỉnh “Một vành đai, một con đường” mà Trung Quốc tổ chức vào tháng 5. Ông Duterte dự kiến sẽ tới Trung Quốc tham dự cuộc gặp này.

Bình Minh