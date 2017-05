Cảnh đổ nát sau các cuộc giao tranh tại thị trấn Tabqa, cách thành phố Raqa 55km về phía tây ngày 18/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 19/5, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho Lầu Năm Góc "tiêu diệt" nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria nhằm ngăn cản các chiến binh nước ngoài trốn thoát về nước.

Theo ông Mattis, Tổng thống Trump đã "chỉ thị điều chỉnh chiến thuật từ đánh bật IS khỏi các vị trí an toàn trong một cuộc chiến tranh tiêu hao sang bao vây đối phương trong các cứ điểm để có thể tiêu diệt IS. Mục đích là ngăn chặn các chiến binh nước ngoài trốn thoát về nước."

Giới quan sát cho rằng động thái tiêu diệt càng nhiều phần tử thánh chiến tại thực địa càng tốt, thay vì để chúng thoát khỏi một thành phố và tiêu diệt trên đường rút lui, phản ánh nhu cầu cấp bách trong việc ngăn chặn các phần tử thánh chiến dày dạn kinh nghiệm trận mạc trở lại thủ đô các nước châu Âu và các khu vực khác mang theo kiến thức về quân sự và ý thức hệ tích lũy được trên chiến trường.

Ông Mattis cho biết IS đã mất 55% diện lãnh thổ mà nhóm này từng kiểm soát tại Iraq và Syria, trong khi hơn 4 triệu người đã được giải phóng./.