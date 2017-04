Ông Trump cũng sẽ thăm và tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump, ngày 14/12/2016 - Ảnh: VGP.

Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia H.R. McMaster đã chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ, nguồn tin từ Cổng thông tin điện tử Chính phủ cho biết.

Tại cuộc hội đàm hôm 20/4 giữa Phó thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia Herbert Raymond McMaster, ông McMaster đã chuyển thư của Tổng thống Donald Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ.

Trước đó, vào ngày 14/12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc điện đàm này, Thủ tướng chúc mừng ông Donald Trump được bầu là Tổng thống Mỹ thứ 45 và khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Mỹ. Hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi phương hướng và biện pháp thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam-Mỹ thời gian tới.

Cũng trong cuộc hội đàm hôm 20/4, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã trực tiếp trao thư và chuyển lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang mời Tổng thống Donald Trump tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 vào tháng 11 tới và thăm chính thức Việt Nam.

Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn Hội đồng An ninh quốc gia H.R. McMaster chuyển lời cảm ơn của Tổng thống Donald Trump và khẳng định Tổng thống Trump sẽ thăm và tham dự hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Việt Nam.

Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng bày tỏ hy vọng có dịp thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn An ninh McMaster khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải tại biển Đông, ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở biển Đông bằng biện pháp hòa bình, dựa trên các tiến trình ngoại giao và pháp lý và trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), tôn trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), tiến tới Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

