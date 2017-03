Tổng giám đốc Công ty Kwong Lung – Meko bị cháy ở Cần Thơ viết “tâm thư” xin lỗi cơ quan chức năng và người dân vì sơ suất trong công tác phòng cháy chữa cháy dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng.

Ông Chen Lai Skuang, Tổng giám đốc Công ty Kwong Lung – Meko (áo đỏ)

“Qua sự cố hỏa hoạn này, chúng tôi xin chân thành xin lỗi và cám ơn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận TP.Cần Thơ, quận Bình Thủy, phường Trà Nóc, ban, ngành đoàn thể các cấp, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, lực lượng quân đội, công an, y tế, lực lượng phòng cháy chữa cháy của TP.Cần Thơ, TP.HCM và các tỉnh như Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp đã dũng cảm quên mình làm nhiệm vụ, trong đó có nhiều chiến sĩ đã bị thương và ngạt thở”, ông Chen Lai Skuang, Tổng giám đốc Công ty Kwong Lung – Meko viết.

Ông Chen Lai Skuang thay mặt ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty xin lỗi đến tất cả mọi người vì những sơ suất trong công tác phòng cháy chữa cháy đã dẫn đến hỏa hoạn nghiêm trọng tại công ty. Đồng thời, ông cũng cho rằng, vụ cháy đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sinh hoạt của khu vực xung quanh công ty cũng như làm bận tâm, phiền hà đến lãnh đạo các cấp, lực lượng phòng cháy chữa cháy các địa phương.

Ngoài ra, Tổng giám đốc Công ty Kwong Lung – Meko cho rằng, trong thời gian chữa cháy, vì quá bức xúc do thiệt hại tài sản nên có cán bộ của công ty có những phát biểu không chính xác gây sự hiểu lầm đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Vì vậy, ban giám đốc công ty xin nhận thiếu sót này và mong được thông cảm, bỏ qua.

Như Tiền Phong thông tin, vào lúc 9 giờ 15 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2017 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty TNHH Kwong Lung - Meko (Công ty may mặc), địa chỉ tại Lô 28, Khu Công nghiệp Trà Nóc, đường Lê Hồng Phong, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lúc 9 giờ 17 phút Lãnh đạo Cảnh sát PCCC cùng với hơn 200 CBCS và 26 phương tiện chữa cháy của Cảnh sát PCCC thành phố Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường để triển khai đội hình, tiến hành đồng thời các biện pháp chữa cháy, cứu người và cứu tài sản. Do hiện trường vụ cháy và các khu vực xung quanh nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy, nên đám cháy có chiều hướng diễn biến phức tạp, Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã xin chỉ đạo của Cục C66 - Bộ Công an và xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC các tỉnh An Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Quân khu 9, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Công ty Công trình đô thị, Công ty xăng dầu Petrolimex… với tổng số 56 phương tiện chữa cháy và trên 370 lượt CBCS tham gia chữa cháy (Trong đó Cần Thơ có 26 phương tiện và gần 200 CBCS).

Khu vực xuất phát cháy là tầng 5 của nhà xưởng, có diện tích trên 1.800 m2. Địa điểm xảy ra cháy có chứa nhiều chất dễ cháy như vải sợi, lông vũ, bông ép, mút xốp… nên lửa nhanh chóng bùng cháy dữ dội, phát triển ra nhiều hướng, kèm theo bức xạ nhiệt tỏa ra rất lớn với khói đen dày đặc và rất nhiều khí độc.

Tâm thư của giám đốc Công ty Kwong Lung – Meko gửi đến cơ quan báo chí ẢNH: HÒA HỘI

Sau thời gian tích cực, khẩn trương phối hợp chữa cháy đã có nhiều cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy bị ngạt khí độc, bị bỏng, bị thương do kính vỡ đâm vào, song với tinh thần quyết tâm cao, áp dụng các chiến, kỹ thuật phù hợp, đến 22 giờ ngày 26/3 đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Công ty Kwong Lung – Meko có 100% vốn từ Đài Loan, chuyên sản xuất các mặt hàng may mặt xuất khẩu.

Hòa Hội