Ngày 6.4, nhân chuyến công tác vào miền Trung dự lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Quảng Trị. Cùng đi với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có lãnh đạo văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo các Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải...

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng bức tranh làm bằng gạo cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hưng Thơ.

Tại buổi làm việc,ông Nguyễn Văn Hùng - Bí thư tỉnh ủy Quảng Trị đã báo cáo một số nội dung về công tác thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, Nghị quyết đại hội Trung ương Đảng lần thứ 12 và công tác xây dựng Đảng, tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đó, sau thành công của đại hội, tỉnh Quảng Trị đã sớm xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, xác định mục tiêu, định hướng phát triển. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách chỉ đạo, sâu sát với cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề đặt ra. Tập trung cho công tác phát triển Đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ngoài nhà nước ở các vùng trọng điểm. Đặc biệt, đã làm tốt công tác dân vận, không có điểm nóng.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng trong năm 2016 tỉnh Quảng Trị đã đạt một số kết quả. Cụ thể, tổng giá trị sản phẩm năm 2016 tăng 6,5% so với năm 2015; GDP bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng, tăng 8,4%; Thu ngân sách nhà nước đạt 2203 tỉ đồng, thu nội địa 1905 tỉ đồng (vượt 11% dự toán Trung ương giao); Kim ngạch xuất nhập khẩu 2016 đạt 210 triệu USD, tăng 5,1% so với 2015; Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, sự đồng thuận trong xã hội được tăng cường... Ông Nguyễn Văn Hùng còn đưa ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của tỉnh Quảng Trị cùng một số kiến nghị, đề xuất. Trong đó, Quảng Trị xin chủ trương đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam; đầu tư đường giao thông nối từ Mỹ Thủy lên Cửa khẩu Quốc tế La Lay; đầu tư rà phá bom mìn để trả lại quỹ đất sạch; xin cơ chế đặc thù cho khu kinh tế của tỉnh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao sự chuyển mình của địa phương. Tổng Bí thư nhấn mạnh, nói đến Quảng Trị bây giờ không chỉ là lửa, là thép, là khó khăn như những năm chiến tranh, mà nhiều năm qua địa phương đã phát triển mạnh mẽ, tươi đẹp hơn nhiều. Từ sau đại hội, Quảng Trị có chuyển biến, quyết tâm bằng những việc làm cụ thể, hiệu quả như dự án Khu kinh tế Đông Nam, xử lý tốt vấn đề sự cố môi trường biển, đảm an an sinh xã hội và không xảy ra tình hình phức tạp. Đặc biệt, thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, chỉ số CPI... ngày càng tăng, dù so với những địa phương khác thì không lớn, nhưng đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong mong muốn, thời gian tới Quảng Trị sẽ phấn đấu hơn nữa, để trở thành địa phương phát triển trung bình. Cần phát huy khí thế quyết tâm, tinh thần đoàn kết để Quảng Trị ngày càng phát triển, nhưng phải chú ý phương châm toàn diện, vững chắc và có sản phẩm cụ thể. Cần giữ được sự đồng bộ, thống nhất cao trong Đảng và cần lưu ý, vấn đề quyết định sự phát triển của địa phương không chỉ tiềm năng, thế mạnh mà là công tác cán bộ, vì vậy cần có cơ chế khen thưởng, xử phạt, răn đe, phòng ngừa hiệu quả. Ngoài ra, địa phương cần cân đối các nguồn lực, không thỏa mãn với những kết quả đã đạt được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đồng tình với những kiến nghị, đề xuất của Quảng Trị và nhận định rằng những đề xuất đều chính đáng. Bước đầu, các Bộ, Ngành, Trung ương đều ủng hộ về mặt chủ trương, nhưng việc triển khai phải thực hiện theo từng bước.

