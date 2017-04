Sau khi truy đuổi tên trộm trên nhiều tuyến quốc lộ nhờ vào thiết bị định vị, lực lượng CSGT đã bắt được tên trộm xe máy cùng tang vật.

Tối 21/4, Công an phường Linh Tây (Q.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đang bàn giao Lê Văn Chương (26 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an Q.Thủ Đức để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 21/4, anh Quỳnh Lâm Hiếu Thuận (ngụ tỉnh Đồng Tháp) đến trình báo bị mất xe với tổ công tác đội CSGT do Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, phó đội trưởng đội tuần tra dẫn đoàn thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC67- Công an TP.HCM) đang tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần giao lộ đường Tô Ngọc Vân (P.Linh Tây, Q.Thủ Đức), báo Giao thông đưa tin.

Nghi can Chương (phải) được Công an đưa đi bệnh viện chữa trị thương tích vì bị té xe trên đường tẩu thoát.

Quyết không để tội phạm có cơ hội tẩu thoát, Thiếu tá Nguyễn Văn Minh đã lập tức chỉ đạo các CSGT theo dấu nghi phạm.

Cuộc truy đuổi từ TPHCM qua tận tỉnh Bình Dương theo tuyến quốc lộ 1K, khi đến phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Phát hiện bị CSGT truy đuổi phía sau, nghi can trộm đã hoảng hốt, chao đảo tay lái rồi té xuống đường. Cùng lúc này, lực lượng CSGT với sự hỗ trợ của người dân, Công an địa phương đã bắt gọn đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy của nạn nhân, báo Dân trí đưa tin.

Ngay trong đêm, nghi can được xác định là Lê Văn Chương đã được CSGT đưa về trụ sở Công an phường Linh Tây để bàn giao. Phát hiện Chương bị thương tích do té xe, lực lượng Công an đã đưa đối tượng này đến bệnh viện điều trị.

Trung Hùng (Tổng hợp theo báo Giao thông, Dân trí)