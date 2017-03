Trong lúc mang tang vật đào từ mồ mả của người chết về, hai đối tượng ở Đăk Lắk đã bị lưc lượng kiểm lâm phát hiện bắt giữ.

Chiều 3/3, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ea Sô, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đác Lắc đã bàn giao đối tượng Huỳnh Tấn Phát, 34 tuổi, trú tại buôn Ea Púc, xã Ea Sô cùng tang vật cho Công an xã Ea Sô điều tra, xử lý về hành vi đào mộ trộm.

Trao đổi với PV Nhân dan, Giám đốc Khu BTTN Ea Sô Lê Đắc Ý cho biết: Vào khoảng 19h30 ngày 2/3, trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng kiểm lâm Khu BTTN Ea Sô đã phát hiện hai nghi can lạ mặt mang hai bao tải đi từ trong rừng ra. Phát hiện lực lượng kiểm lâm, một đối tượng bỏ lại bao tải rồi chạy trốn vào rừng, đối tượng còn lại bị lực lượng kiểm lâm bắt giữ.

Tại trụ sở Ban Quản lý Khu BTTN Ea Sô, đối tượng khai tên Huỳnh Tấn Phát trú tại địa chỉ nêu trên, đã vào rừng đào mộ trộm để lấy đồ về bán. Lực lượng kiểm lâm kiểm tra hai bao tải, phát hiện bên trong chứa hàng chục bát, đĩa, bình hoa bằng sứ và nhiều bát bằng kim loại.

Tang vật lực lượng kiểm lâm khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô thu giữ được. Ảnh: NĐT

Qua đấu tranh, Huỳnh Tấn Phát khai nhận đã đào ba ngôi mộ, lấy được số đồ vật trên và khi đang trên đường đem về bán thì bị phát hiện bắt giữ.

“Khu Bảo tồn thiên Ea Sô là khu vực có rất nhiều ngôi mộ của đồng bào dân tộc thiểu số. Theo phong tục của người đồng bào dân tộc thiểu số, người chết vẫn sẽ được chia tài sản và sẽ chôn theo xuống mộ. Chính vì thế, các đối tượng này đã đào phá để trục lợi", ông Ý cho hay.

The tin tức trên báo Người đưa tin, ông Nguyễn Xuân Hữu, Chủ tịch xã Ea Sô, cho biết: “Hiện, vụ việc đã được công an xã Ea Sô báo cáo lên cơ quan Công an huyện Ea Kar để xin chỉ đạo xử lý. Công an xã Ea Sô sẽ phối hợp với công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc”.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Nhân Dân, Người đưa tin)