Khi phát hiện 'miếng mồi ngon', Hoài và Nhân chạy xe áp sát rồi giật túi xách của nạn nhân và tẩu thoát.

Chiều 17/3, Công an huyện Phú Quốc ra lệnh tạm giam Phan Tấn Hoài (19 tuổi, ngụ huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về hành vi Cướp giật tài sản. Đồng phạm của tên này là Nguyễn Thành Nhân (15 tuổi, ngụ Phú Quốc) được cơ quan điều tra giao cho gia đình và địa phương giáo dục, báo Zing.vn đưa tin.

Phan Tấn Hoài cùng tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: NLĐ

Theo cơ quan điều tra, vào khoảng 21h30 ngày 15-3, do cần tiền để trả nợ nên Hoài điều khiển xe máy phía sau chở theo Nhân chạy trên các tuyến đường ở thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc với mục đích tìm những người đi đường có mang theo tài sản để cướp giật.

Khi đi đến đường 30-4 thuộc khu phố 1, thị trấn Dương Đông thì phát hiện chị Trần Kim Thanh đi xe máy cùng chiều trên vai có mang chiếc túi xách nên Hoài chạy xe bám theo.

Khi đến đoạn đường vắng và giật chiếc túi xách của chị Thanh, bên trong có chiếc điện thoại iPhone 6S, 850.000 đồng và một số thẻ ATM. Hoài sau đó chia cho Nhân 50.000 đồng.

Qua trình báo của nạn nhân, một ngày sau, Công an Phú Quốc bắt được Hoài và Nhân cùng tang vật.

Theo tin tức trên báo Người lao động, tại cơ quan Công an, cả 2 đều khai nhận đã từng thực hiện trót lọt đến 3 vụ cướp giật tài sản khác của người đi đường tại thị trấn Dương Đông. Do tại thời điểm gây án Nhân chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Công an bàn giao cho địa phương và gia đình quản lý giáo dục.

Nguyễn Hà (tổng hợp theo báo Zing.vn, Người lao động)