Đừng bàn tán vì sao họ lại im lặng, vì sao họ không biết phản kháng, chỉ cần bạn đồng cảm và thấu hiểu với những nỗi đau mà một nạn nhân bị xâm hại tình dục đã phải âm thầm chịu suốt bao nhiêu năm qua. Vậy là đủ!

Chưa lúc nào vấn đề ấu dâm, quấy rối tình dục, xâm hại tình dục lại trở nên nhức nhối và căng thẳng đến thế. Liên tiếp các vụ xâm hại, quấy rối diễn ra khiến các bậc phụ huynh thực sự hoảng sợ và lo lắng tìm mọi cách bảo vệ con em khỏi những vấn nạn này.

Tôi bỗng nhớ đến những câu chuyện được bạn bè kể lại rằng họ cũng từng là nạn nhân của xâm hại tình dục , quấy rối tình dục. Hầu hết họ đều chọn cách im lặng bởi họ không tin mình sẽ được cảm thông, an ủi nếu chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng khi vấn nạn này trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết, họ thu hết can đảm, quyết định lên tiếng. Họ cứ ngỡ họ là số ít ỏi trong xã hội không may mắn phải chịu đựng sự quấy rối, xâm hại, họ lên tiếng bày tỏ sự đồng cảm với những nạn nhân mới, những đứa trẻ chỉ vừa lên 8, lên 9. Nhưng không, khi họ vô tình đồng loạt lên tiếng, những dòng tâm sự của họ đã khiến cả xã hội phải bàng hoàng.

Bàng hoàng khi nhận ra tội ác vẫn nhởn nhơ suốt bao nhiêu năm trời nay mà chẳng ai nghĩ tới, bàng hoàng khi nhận ra những nạn nhân đều bị xâm hại khi chỉ còn là những đứa trẻ thơ trong sáng mà chẳng ai dám kêu cứu, và bàng hoàng không biết vẫn còn bao nhiêu nạn nhân nữa âm thầm gói gọn nỗi đau đớn trong tâm hồn, không đủ can đảm để bộc bạch.

Đừng bàn tán vì sao họ lại im lặng, đừng bán tán sao họ không biết phản kháng, nỗi đau của họ chẳng thể nào diễn tả được. Chỉ cần bạn đồng cảm và thấu hiểu với những nỗi đau mà họ đã phải âm thầm chịu suốt bao nhiêu năm qua. Vậy là đủ!

Theo Newben/Trí thức trẻ (Ttvn.vn)