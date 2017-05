Ai trong 4 giọng ca Đức Minh, Quang Minh, Yến Xuân và Vi Thảo sẽ trở thành quán quân trong đêm chung kết xếp hạng “Tình Bolero hoan ca” được truyền hình trực tiếp vào lúc 21 giờ tối nay (15/5) trên kênh THVL1?.

Trong đêm chung kết xếp hạng, 4 ca sĩ thể hiện 2 phần thi là đơn ca và song ca. Ở phần thi đơn ca, các ca sĩ sẽ thể hiện các ca khúc sở trường của mình để chinh phục ban giám khảo và khán giả.

Ca sĩ Quang Minh sẽ mở đầu cho đêm chung kết xếp hạng. Ảnh: CTV

Là người sẽ mở đầu cho đêm chung kết xếp hạng, ca sĩ Quang Minh cho biết: “Bước vào cuộc thi, cá tính âm nhạc của mình cũng thay đổi rất nhiều. Bố mẹ cũng quan tâm theo dõi và khen con hát hay, đương nhiên con hát thì bố mẹ khen hay nhưng Quang Minh cũng cảm nhận được những tình cảm ấy. Mặc dù mình có hát dòng nhạc nào, xuất thân từ nơi đâu thì dòng nhạc bolero đã ăn vào máu nên cảm giác mình hát ra như chính tâm hồn mình vậy”.

Trong đêm chung kết xếp hạng, Quang Minh thể hiện 2 ca khúc là Lá thư cuối cùng (sáng tác Mộng Long) và Linh hồn tượng đá (sáng tác Mai Bích Dung). Với 2 ca khúc lựa chọn cho chung kết xếp hạng thì ca sĩ Quang Minh quyết định không phá cách gì vì bản gốc đã quá hay.

Ca sĩ Vi Thảo sẽ làm mới khi kết hợp nhạc Bolero với nhạc xưa trong phần thi chung kết. Ảnh: CTV

Ca sĩ Vi Thảo sẽ thể hiện ca khúc Tâm sự với anh (sáng tác Hoài Trang) cùng 2 ca khúc của nhạc sĩ Lam Phương là Xin thời gian qua mau và Nghẹn ngào. Vi Thảo sẽ làm mới khi kết hợp nhạc Bolero với nhạc xưa rất khó về âm điệu, tiết tấu và tone nhạc nhưng cô hy vọng sẽ mamg đến màu sắc mới cho khán giả.

Trong số 4 gương mặt vào chung kết, Vi Thảo là ca sĩ chuyên về dòng nhạc bolero hơn. Vi Thảo cho biết cô cảm thấy may mắn nhấn là rất ít ca sĩ phòng trà có cơ hội được đứng trên sân khấu đẹp và hoành tráng để thỏa sức thể hiện tài năng của mình.

Được mệnh danh là “Vua phòng trà”, ca sĩ tài hoa Đức Minh ít xuất hiện trong các chương trình truyền hình. Chỉ đến khi tham gia “Tình Bolero hoan ca”, Đức Minh đã vượt qua sự tự ti, mặc cảm để bước lên sân khấu lớn. Anh mang đến những nhạc phẩm Bolero được hòa âm và thể hiện theo phong cách rất riêng của mình.

Trong đêm chung kết xếp hạng, Đức Minh sẽ thể hiện 3 ca khúc đậm chất Bolero Về đâu mái tóc người thương (sáng tác Hoài Linh – Song Ngọc), Khi đã yêu (sáng tác Nguyễn Văn Đông) và Lâu đài tình ái (sáng tác Trần Thiện Thanh).

Ca sĩ Đức Minh và Yến Xuân sẽ hát song ca trong đêm chung kết. Ảnh: CTV

Đức Minh cho biết anh sẽ mang đến chung kết Tình Bolero hoan ca những bất ngờ trong phong cách trình diễn để khán giả thấy Đức Minh bây giờ khác rất nhiều so với lúc mới tham gia chương trình.

Ca sĩ Yến Xuân nhớ lại trước khi tham gia chương trình, cô hát nhạc Bolero rất cứng theo phong cách phòng trà, nhưng bây giờ Yến Xuân phát âm mềm mại hơn. Giọng của Yến Xuân giống như trực tính, rất thẳng và dày. Sau khi tham gia Tình Bolero hoan ca, chất giọng đã mềm hơn, uyển chuyển hơn.

Trong đêm chung kết, ca sĩ Yến Xuân thể hiện mashup 3 ca khúc Cho vừa lòng em (sáng tác Phan Trần), Đêm cuối (sáng tác Ngọc Sơn) và Tình chết theo mùa đông (sáng tác Lam Phương). Những ca khúc sẽ được ca sĩ Yến Xuân được thể hiện hơi mới, nhưng không đi quá xa khiến cho khán giả vẫn cảm thấy quen thuộc và gần gũi.

Ca sĩ Quang Minh và Vi Thảo tập luyện ca khúc Em là tất cả. Ảnh: CTV

Ở phần thi song ca, ca sĩ Quang Minh và Vi Thảo sẽ thể hiện ca khúc Em là tất cả (sáng tác Lam Phương), ca sĩ Đức Minh và Yến Xuân sẽ thể hiện ca khúc Chuyện hẹn hò (sáng tác Trần Thiện Thanh). Đặc biệt, đêm chung kết xếp hạng, cả 4 ca sĩ sẽ cùng thể hiện ca khúc Nối lại tình xưa (sáng tác Vinh Sử - Ngân Giang) cùng với 3 ca sĩ đã dừng chân trước đó là Hà My, Mạnh Thường và Ngân Quỳnh.

Trong số các ca sĩ tham gia chương trình, Hà My là người đã có sự thay đổi cuộc đời đáng kể. Chương trình không chỉ vực dậy tinh thần, cuộc sống mà cả sự nghiệp ca hát của Hà My. Ca sĩ Hà My cho biết: “Tình Bolero Hoan Ca đã thay đổi cuộc đời Hà My thêm 1 lần nữa. Chương trình đã giúp Hà My trở lại với ca hát, có nhiều show và cải thiện cuộc sống”.

Xuất thân là con nhà nòi, đi hát sớm và trở thành ngôi sao rất sớm nhưng cuộc đời của Hà My gặp khá nhiều truân chuyên. Hà My đã có thời hoàng kim trong âm nhạc khi trở thành ngôi sao của giới ca sĩ trẻ lúc mới 16 tuổi, là nữ ca sĩ đầu tiên hát với “ông hoàng nhạc sến” Ngọc Sơn, song ca cùng nhiều danh ca hàng đầu, từng lưu diễn nhiều chương trình lớn trong và ngoài nước…

Ca sĩ Ngọc Sơn sẽ tham gia vai trò ban giám khảo trong đêm chung kết. Ảnh: CTV

Sau khi chia tay cùng danh hài Hoài Linh, Hà My lấy chồng sớm, có con và trở thành bà ngoại khi tuổi còn khá trẻ, khiến con đường ca hát của Hà My bị ngắt quãng và có lúc chị nghĩ đã bỏ cuộc. Khi tham gia Tình Bolero hoan ca, ngay từ tập đầu tiên, Hà My đã có phản ứng gây sốc khi bị cậu ruột là danh ca Thái Châu ngồi ghế giám khảo chỉ trích vì quá khứ ăn chơi nên đã để mất nhiều cơ hội và giờ có cuộc sống khó khăn.

Tuy Hà My dừng chân sớm chỉ sau 4 tập Tình Bolero hoan ca nhưng Hà My đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các đàn anh trong nghề như Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, nhận được nhiều lời mời đi hát các chương trình lớn và cuộc sống gia đình của chị cũng đã bớt khó khăn hơn trước.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cũng đắt show ca hát hơn sau khi tham gia Tình Bolero hoan ca. Xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, nhưng nghệ sĩ Ngân Quỳnh lại được biết nhiều hơn với vai trò diễn viên truyền hình. Từ khi tham gia Tình Bolero hoan ca, khán giả thêm yêu quý chị với chất giọng ngọt ngào và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Ngân Quỳnh cho biết: “Tình Bolero hoan ca đã mang đến cho cuộc sống cũng như trong hoạt động âm nhạc có 1 sự khởi sắc. Đi hát, ngoài chuyện kiếm tiền ra còn có sự thăng hoa của người nghệ sĩ và sân khấu Tình Bolero hoan ca sẽ mang đến nguồn cảm hứng vô tận”. Cũng từ sau chương trình, bên cạnh công việc đi đóng phim, nghệ sĩ Ngân Quỳnh nhận được rất nhiều lời mời đi hát các tỉnh.

Danh ca Lệ Thu và Elivis Phương cũng là ban giám khảo tối nay. Ảnh: CTV

Sau khi dừng chân với Tình Bolero hoan ca tại tập 8, nghệ sĩ đường phố Mạnh Thường hóm hỉnh chia sẻ: “Bây giờ tôi không đi hát nữa, mà tôi đi…show”. Trước đây, Mạnh Thường được biết đến với hình ảnh quý ông lịch lãm hát bolero bán kẹo kéo dạo khắp thành phố. Nhưng từ khi tham gia Tình Bolero hoan ca, giọng hát nghệ sĩ Mạnh Thường nổi tiếng hơn và được rất nhiều khán giả mến mộ.

Ông được nhiều chương trình mời đi hát khắp nơi nến mức không có thời gian để đi hát và bán kẹo kéo dạo. Cũng nhờ vậy mà thu nhập của ông tốt hơn và vợ chồng ông cũng đỡ lo phần nào cho cuộc sống mưu sinh của gia đình với 9 người con. Đặc biệt, cũng nhờ hát hỗ trợ cho tiết mục cha tham gia cuộc thi mà con trai ông là Mạnh Nguyên cũng được nhiều khán giả biết đến với hình ảnh chàng trai trẻ, đẹp trai và hát Bolero rất hay.

Đêm chung kết xếp hạng của Tình Bolero hoan ca sẽ được dàn dựng vô cùng đẹp mắt với sân khấu xoay hoành tráng để các ca sĩ có thể thăng hoa hết khả năng của mình. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất.

Hải Yên/Báo Tin Tức