So với những cô gái khác, tôi rất thiệt thòi. Cưới một người đàn ông đã ly hôn vợ, tôi từng nghĩ, đàn ông ly hôn lần đầu đáng để trân trọng vì họ sẽ có kinh nghiệm hơn, tránh được những tổn thương đã từng gặp phải. Nhưng qua ngày hôm nay, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào người chồng ấy.

Đám cưới của tôi là đám cưới sơ sài nhất mà tôi từng thấy. Chỉ hơn chục mâm lớn bé, ngay cả váy cô dâu tôi cũng không được khoác lên mình. Người ta kết hôn thì xúng xính váy áo, còn tôi, ngày cưới cũng chỉ mặc một chiếc váy trắng cho có không khí đám cưới mà thôi.

Tôi dù nghĩ mình thiệt thòi thật nhưng cũng phải tự an ủi mình. Chồng tôi đã từng một lần rình rang tổ chức, bây giờ là lần thứ hai rồi cũng không có gì đáng tự hào để làm to. Nhưng cũng phải nói vậy để biết được tôi đến với anh không những không được hơn ai mà đôi lúc còn thua thiệt nhiều so với chúng bạn.

Kết hôn xong, vợ chồng tôi sống cùng hai đứa con của anh. Mặc dù chúng đều còn bé nhưng một tay chồng tôi phải nuôi cả... Đúng ra thì sau khi ra tòa, vợ cũ của anh có trách nhiệm nuôi một đứa con. Nhưng chồng tôi nhiều lần thấy chị ta bỏ bê con cái , suốt ngày chỉ biết tụ tập chơi bời không lo cho con. Một hôm đến thăm con, anh thấy con đang xúc từng thìa cơm đã thiu lên để ăn. Xót con quá, anh đành bế con về nuôi. Vậy mà vợ cũ của anh bỏ bẵng luôn từ đó chứ không chu cấp một đồng và cũng phớt lờ đứa trẻ.

Trước kia thì vô trách nhiệm là vậy, thế mà bây giờ khi chồng có hạnh phúc mới thì chị ta bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là suốt ngày mượn cớ sang thăm con, chồng tôi nhiều lúc nể nang, hơn nữa cũng không muốn bọn trẻ tổn thương nên vẫn tỏ ra bình thường với vợ cũ. Còn tôi mới kết hôn xong, làm sao dám hó hé nửa lời?

Đợt trước tôi phát hiện chồng mang tiền trả nợ cho vợ cũ. Chúng tôi đã cãi nhau ngay sau khi tôi biết chuyện. Thật sự tôi rất bức xúc, vợ chồng tôi đâu khá giả gì, đã vậy còn đèo bồng hai đứa con nữa mà chị ta còn vòi vĩnh tiền của chồng tôi.

Còn hai đứa con của anh, dù tôi cố gắng gần gũi nhưng bọn trẻ dường như chẳng quan tâm đến tôi. Tôi biết, cả hai đứa đều đang ở độ tuổi chưa suy nghĩ sâu xa, có thể chúng nghĩ tôi là người khiến bố mẹ chúng ly hôn nên mới như vậy. Vì thế tôi vẫn hết lòng kiên nhẫn mong rằng dù không thể gọi tôi là mẹ thì ít nhất chúng cũng tôn trọng tôi.

Nhưng vợ cũ của chồng tôi luôn là một rào cản. Không biết là chị ta cố tình hay vô ý nhưng đến ngày chủ nhật là chị ta lại sang nhà tôi rủ chồng tôi và các con đi chơi. Họ thân thiết với nhau như một gia đình bỏ mặc tôi bơ vơ ở nhà. Tôi nói chuyện với chồng thì anh kêu tôi ích kỷ, nhỏ nhen. Chồng tôi nói anh ly hôn nhưng không muốn con thấy thiếu thốn tình thương của bố mẹ. Vì chuyện này mà chúng tôi suốt ngày cãi nhau.

Nhưng rồi tôi có thai, mọi chuyện trở nên tốt hơn vì chồng tôi rất thích sinh thêm em bé, Tôi cũng nghĩ có lẽ đã giải quyết được khúc mắc thì sóng gió lại ập đến.

Gần đây con riêng của chồng tôi tỏ ra ương bướng và không chịu nghe lời. Cả hai đứa đều gọi tôi là “bà” và rất hỗn láo. Nhất là khi biết tôi mang thai, bọn trẻ càng có thái độ lo sợ chồng tôi sẽ san sẻ tình cảm cho người khác.

Tôi vẫn nhẫn nhịn và dạy dỗ bọn trẻ bằng lời nói vì dù sao tôi cũng không phải mẹ ruột của chúng. Nhưng hôm nay thì tôi không thể nhịn được nữa. Sáng nay lúc tôi đi xuống cầu thang thì bọn trẻ đứa cầm súng đồ chơi, đứa cầm phi tiêu phi vào người tôi. Vì súng là súng nước nên tôi ướt suýt thì trượt ngã. Tôi tiến đến lấy súng và phi tiêu từ tay bọn trẻ thì chúng đẩy tôi ngã nhào ra đất. Thế là tôi kéo cả 2 đứa lại và tét vào mông cả 2.

Đúng lúc này thì chồng tôi về, đi cùng chồng tôi lại có cả vợ cũ của anh. Chị ta thấy con mình bị đánh thì giả vờ ôm con khóc lóc. 2 đứa con thấy mẹ nên cũng gào lên khóc theo tố cáo tôi là độc ác, dì ghẻ... Chồng tôi còn chưa hỏi tôi có chuyện gì đã sửng cồ lên chửi tôi thất đức. Tức quá nên tôi cũng nói luôn: “Nếu tôi không dạy con anh nên người thì tôi mới thất đức”. Chồng tôi liền vung tay tát tôi trước mặt vợ cũ và con của anh ta. Ức quá tôi khăn gói về nhà mẹ đẻ để mặc 4 người họ ở đó.

Nghĩ kỹ lại tôi thấy thất vọng quá. Lúc lấy chồng tôi đã thiệt thòi đủ đường. Bây giờ còn bị chồng đánh ngay trước mặt vợ cũ của anh, tôi cảm thấy mất hết niềm tin vào anh. Giờ tôi nên giải quyết chuyện này thế nào đây?

Dương Minh Hiên / Theo Trí Thức Trẻ