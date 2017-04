Tối 30/4, tập 12 The Voice - Giọng hát Việt với đêm thi loại trực tiếp đã gây ra nhiều tranh cãi từ phía cộng đồng mạng về team Đông Nhi và Tóc Tiên.

Tối 30/4, tập 12 The Voice - Giọng hát Việt lên sóng cùng màn tranh tài của các thành viên đến từ team Đông Nhi và Tóc Tiên. Han Sara - Thí sinh người Hàn Quốc được Đông Nhi "cứu" từ team Noo Phước Thịnh ở vòng đo ván tiếp tục là đề tài gây tranh cãi với tiết mục của mình.

Thoát khỏi hình ảnh ngọt ngào, dễ thương ở những vòng trước, Han Sara "lột xác" mạnh mẽ trở thành một cô nàng cá tính với ca khúc Side to side trong đêm thi tuần này. Sở hữu ngoại hình ưa nhìn nhưng giọng hát lại không mấy nổi bật, cô luôn là tâm điểm của cuộc thi The Voice năm nay với không ít ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Đa số khán giả cho rằn, phần thể hiện của Giáng My tốt hơn.

Dù nỗ lực không ngừng song Han Sara vẫn luôn bị "soi" vì giọng hát yếu của mình. Ảnh: Vietnamnet

Tuy nhiên, HLV Đông Nhi chia sẻ để đến được vòng này là sự cố gắng và thay đổi của Han Sara. Cô hy vọng sân chơi này sẽ mang đến cho Han Sara tự tin và bản lĩnh hơn nữa. Nữ thí sinh cũng là người được Đông Nhi lựa chọn bước tiếp cùng team mình trong những vòng sắp tới, báo Vietnamnet đưa tin.

Ở team Tóc Tiên, Đào Tín đã đem đến một màu sắc âm nhạc cho bản "hit" Quá khứ còn lại gì của Rocker Nguyễn. Cũng mở đầu bằng những giai điệu nhẹ nhàng, bay bổng nhưng sau đó là dance, Đào Tín tạo được không khí sôi động, cuốn hút về phần hình ảnh trong phần trình diễn này.

Phần thi của Đào Tín. Ảnh chụp màn hình

Nhưng vì kỹ thuật thanh nhạc chưa chắc, cột hơi yếu nên mải nhảy mà anh hát đuối và hụt hơi dần. Không riêng gì Đào Tín, Giáng My cũng là thí sinh tiếp theo được các huấn luyện viên đưa ra lời khuyên: Hãy cứ cố gắng hát tốt nhất có thể thay vì bị cuốn hoặc mải mê chạy theo trình diễn, báo TTVH đưa tin.

Có lẽ đây chính là yếu điểm khiến cho hai gương mặt này phải dừng chân cuộc chơi tại đây.

Khi đó, Thu Minh bảo rằng chắc chắn Tóc Tiên có thế mạnh về trình diễn sẽ giúp Đào Tín "lột xác" và quả thật, trong đêm 30/4, Tóc Tiên đã làm được điều đó. Bản thân Tóc Tiên cũng luôn đánh giá cao ở Đào Tín tố chất này nhưng để tiếp tục đi xa hơn, cô đã nói lời từ chối anh.

Trung Hùng (Tổng hợp theo TTVH, Vietnamnet)