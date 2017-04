Chiều 25/4, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với một số đơn vị họp báo công bố các hoạt động trong Tuần lễ an toàn đường bộ lần thứ 4 với chủ đề “Tốc độ”.

Ban chủ tọa chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Tuần lễ này sẽ diễn ra từ ngày 8 -14/5, tập trung vào 4 nội dung chính: Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tổ chức giao thông, chỉnh trang kết cấu hạ tầng; kiểm tra và xử lý vi phạm.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: T uần lễ an toàn đường bộ là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ quy định tốc độ và khoảng cách an toàn đối với người điều khiển phương tiện thông qua tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quy định của pháp luật, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ...

Ngoài ra, các đơn vị chức năng cần tăng cường quản lý Nhà nước, tuần tra, kiểm soát, giám sát, xử lý vi phạm với thông điệp “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe” và “Nhanh một phút – Chậm cả đời”.

Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam Lokky Wai: Vi phạm quy định tốc độ là một trong những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông tại Việt Nam nhưng việc này có thể ngăn ngừa được.

Chỉ cần giảm 5% tốc độ xe chạy trung bình, có thể giảm 30% số vụ tai nạn chết người, ông Lokky Wai nhấn mạnh.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: Cùng với quá trình cơ giới hóa phương tiện, sự phát triển của kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tai nạn giao thông đường bộ liên quan đến vi phạm quy định về tốc độ đang có xu hướng gia tăng. Nguyên nhân chính là do ý thức của người điều khiển phương tiện chưa cao.

Tuần lễ an toàn đường bộ lần thứ 4 do Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Tốc độ” sẽ diễn ra đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc với sự chỉ đạo, phối hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, các bộ, ngành liên quan, tổ chức chính trị - xã hội, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành phố và sự hỗ trợ tích cực của các đối tác quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an thông tin thêm: Năm 2016, tai nạn giao thông do vi phạm tốc độ chiếm 9,35% tổng số vụ tai nạn.

Riêng 3 tháng đầu của năm 2017, Cục Cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý trên 126.000 trường hợp vi phạm tốc độ trong tổng số hơn 990.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, chiếm 12,7%.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, xử lý vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông luôn là mục tiêu hàng đầu trong chiến dịch cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng Tuần lễ an toàn đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường xử lý vi phạm tốc độ theo nhiều phương án.

Theo đó, Cảnh sát giao thông sẽ xử lý tại chỗ các tài xế vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông. Lực lượng sẽ kết hợp biện pháp công khai với biện pháp hóa trang, mật phục để kiểm soát tốc độ của người tham gia giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xử lý các vi phạm thông qua camera giám sát trên các tuyến đường...