Một nguồn tin mới đây khẳng định tất cả phiên bản iPhone 2017 đều sử dụng RAM 3GB và trang bị cổng Lightning.

Theo một tài liệu được tiết lộ bởi MacRumors (dựa trên nghiên cứu của công ty phân tích thị trường Timothy Arcuri) thì cả 3 phiên bản iPhone 2017 (iPhone 7s, 7s Plus và iPhone 8) đều sử dụng RAM 3GB. Trong đó, phiên bản 4.7 inch và 5.5 inch sẽ giữ nguyên các tùy chọn như iPhone 7/7 Plus hiện nay là 32 GB/128 GB/256 GB, riêng phiên bản 5.8 inch chỉ có 2 tùy chọn bộ nhớ 64 GB và 256 GB. Nguồn tin này cũng khẳng định iPhone 8 sẽ có thời lượng dùng pin vượt trội hơn so với 2 phiên bản còn lại.

Thông tin từ Arcuri mâu thuẫn với báo cáo của TrendForce (Đài Loan) trước đó cho rằng chỉ có iPhone 7s Plus (5.5 inch) và iPhone 8 (màn hình OLED 5.8 inch) là sở hữu RAM 3GB. Phiên bản iPhone 4.7 inch vẫn giữ nguyên RAM 2GB như iPhone 7.

Nếu thông tin này chính xác, những người yêu thích một chiếc iPhone nhỏ gọn sẽ hài lòng với phiên bản 4.7 inch, RAM 3GB thay vì phải bỏ thêm 200 USD nữa để sở hữu iPhone 8. Tăng RAM cũng sẽ giúp cho việc duyệt web nhiều tab và xử lí đa tác vụ trên iPhone diễn ra mượt mà hơn.

Ming-Chi Kuo, chuyên gia phân tích của KGI Securities dự đoán 3 chiếc iPhone mới trong năm 2017 đều có kết nối Lightning với USB Type-C Power Delivery cho tính năng sạc nhanh.

Trước đó, báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho rằng iPhone 8 sẽ có cổng USB-C để sạc năng lượng thay vì cổng Lightning như các phiên bản iPhone tiền nhiệm.

Bạch Đằng