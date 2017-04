Phiên tòa tại Malaysia xét xử các nghi phạm, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên, được kéo dài thời gian xét xử để hoàn thiện hồ sơ.

Đoàn Thị Hương (người không trùm tóc) ra tòa hôm 13-4. Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, tại phiên tòa diễn ra sáng ngày 13-4 xét xử các nghi phạm liên quan đến vụ sát hại một công dân Triều Tiên, trong đó có công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương , Tòa án Sepang (bang Selangor, Malaysia) đã chấp nhận đề nghị của công tố viên Malaysia kéo dài thời gian xét xử để hoàn thiện hồ sơ. Tòa án Sepang quyết định phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30-5 tới.

Sáng ngày 13-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã cử đại diện Đại sứ quán cùng với các luật sư Malaysia và hai luật sư Việt Nam có mặt tại phiên tòa theo dõi diễn biến của phiên xét xử để bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan chức năng trong nước cùng với các luật sư Malaysia và luật sư Việt Nam để bảo đảm việc xét xử công bằng, khách quan, cũng như bảo đảm các quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.

Đoàn Thị Hương và Siti Aishah (người Indonesia) là nghi phạm trong vụ sát hại người đàn ông mang hộ chiếu Triều Tiên tên Kim Chol (được cho là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un) tại Malaysia hồi tháng 2 qua.

Tại phiên tòa hôm nay 13-4, các luật sư của hai nghi phạm Siti Aishah và Đoàn Thị Hương đã nói trước tòa rằng cảnh sát không trả lời yêu cầu của họ về việc cung cấp bằng chứng, trong đó có những đoạn video giám sát và lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên được phép về nước.

Luật sư của Đoàn Thị Hương cho hay đã 2 lần viết thư gửi cảnh sát Malaysia yêu cầu cung cấp bằng chứng và không nhận được bất kỳ câu trả lời nào. Ông đã yêu cầu cảnh sát cung cấp bằng chứng gồm hình ảnh và thông tin liên lạc từ hai chiếc điện thoại bị thu giữ của cô nhưng bị từ chối.

Còn luật sư Gooi Soon Seng của nghi phạm Aishah cũng bức xúc cho biết bị gây cản trở trong quá trình chuẩn bị. Trong đơn khiếu nại trình lên tòa Sepang, luật sư Gooi nói ông đã viết thư 5 lần gửi cảnh sát Malaysia để đề nghị họ cung cấp thông tin bao gồm các đoạn video từ camera an ninh và lời khai của 3 nghi phạm Triều Tiên nói trên. Tuy nhiên, ông Gooi không nhận được sự phản hồi nào từ cảnh sát Malaysia.

Người đàn ông Triều Tiên có tên Kim Chol ngày 13-2 thiệt mạng ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, sau khi bị nghi phạm Indonesia và nghi phạm Việt Nam bôi hóa chất lên mặt. Malaysia và Hàn Quốc cho rằng người đàn ông chết là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng không xác nhận điều này, chỉ nói ông ta tên Kim Chol như trên hộ chiếu.

Malaysia hôm 31-3 đã trao trả thi thể nạn nhân cho Triều Tiên, đồng thời thả 3 nghi phạm là công dân Triều Tiên sau gần một tháng căng thẳng trong quan hệ để đổi lấy sự trở về an toàn của 9 công dân Malaysia bị ngăn trở về nước. Luật sư Gooi Soon Seng đánh giá việc bảo vệ quyền lợi của Siti và cả Đoàn Thị Hương sẽ khó khăn hơn vì không có 3 nghi phạm Triều Tiên, các luật sư sẽ phải đi tìm bằng chứng trên camera an ninh và nhân chứng xác nhận Siti và Hương bị lừa, rằng họ không biết chất lỏng họ bôi lên nạn nhân là chất độc.

D.Ngọc