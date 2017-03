Dân mua trúng đấu giá nhà đất 10 tỉ đồng, đã nộp tiền đủ nhưng cơ quan thi hành án không chịu giao nhà mà nói phải chờ chỉ đạo của cấp trên do tòa đính chính mấy từ trong bản án.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết cơ quan này đang tiếp tục yêu cầu Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh này giao ngay tài sản cho người mua trúng đấu giá là ông Võ Trường Nguyên, ngụ TP Nha Trang, Khánh Hòa. Trong khi đó, Cục THADS tỉnh cho rằng chưa thể giao tài sản do đang chờ Thanh tra Bộ Tư pháp thanh tra toàn bộ vụ việc và ý kiến chỉ đạo của Tổng cục THADS về trường hợp này.

Dưới bảo chờ trên chỉ đạo, dân chờ mòn mỏi

Theo hồ sơ, ngày 26-8-2016, ông Võ Trường Nguyên mua tài sản trúng đấu giá là quyền sử dụng hơn 2.000 m 2 đất và tài sản gắn liền trên đất tại ngôi nhà ở đường Nguyễn Trãi, TP Cam Ranh, Khánh Hòa với giá 10 tỉ đồng. Ngày 5-9-2016, ông Nguyên đã nộp đủ số tiền trên vào tài khoản Cục THADS tỉnh. Sau đó, ông Nguyên liên tục có đơn yêu cầu Cục THADS tỉnh giao tài sản mà ông đã mua. Tuy nhiên, đến nay ông vẫn chưa được giao tài sản này.

“Gần sáu tháng qua, tôi phải đi vay nhiều nơi để trả lãi cho số tiền mua nhà mà tôi đã vay trước đó. Ngoài ra, tôi phải bồi thường hợp đồng cho một số người vì không có kho bãi để giao họ. Tôi liên tục khiếu nại nhưng Cục THADS tỉnh vẫn trì hoãn việc giao tài sản mà tôi đã mua” - ông Nguyên trình bày.

Ông Đặng Đình Quyền, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Khánh Hòa, thừa nhận việc chậm giao tài sản cho ông Nguyên là vi phạm các quy định. “Cục THADS tỉnh thống nhất cao với VKSND tỉnh là phải giao cho người trúng đấu giá. Tuy nhiên, Tổng cục THADS có quan điểm khác với VKSND Tối cao. Tổng cục yêu cầu chờ Bộ Tư pháp và VKSND Tối cao thống nhất quan điểm để chỉ đạo giải quyết trường hợp này. Quan điểm của Cục THADS tỉnh là giao cho ông Nguyên, chứ kéo dài làm gì! Nhưng cấp trên chỉ đạo như thế nên phải đợi. Hiện nay việc giải quyết vụ việc đã ngoài khả năng của địa phương” - ông Quyền nói.

Dù đã nộp đủ tiền gần sáu tháng nay nhưng người mua tài sản trúng đấu giá vẫn chưa được giao nhà, đất. Ảnh: TL

Vì lỗi đánh máy của tòa nên phải chờ?

Theo lãnh đạo Cục THADS tỉnh, tài sản trên vốn là của vợ chồng ông Nguyễn Hữu Bính và bà Quãng Thị Mỹ Lệ (ngụ phường Cam Linh, TP Cam Ranh), được THA theo quyết định hồi tháng 9-2011 của TAND tỉnh. Trong khi Cục THADS tỉnh đang giải quyết THA thì tháng 1-2014, TAND tỉnh có thông báo đính chính quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Theo đó, TAND tỉnh cho rằng do có sự nhầm lẫn trong đánh máy nên quyết định của tòa án ghi sai là “quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại số 253 Nguyễn Trãi, Cam Ranh thuộc quyền sở hữu của ông Bính và bà Lệ”. Tòa đính chính lại là “thuộc quyền sở hữu hợp pháp của hộ ông Bính và bà Lệ”. Khi Cục THADS tỉnh niêm yết bán đấu giá tài sản thì ba người con của ông Bính, bà Lệ có đơn đề nghị hoãn THA để gia đình phân chia tài sản chung hoặc yêu cầu tòa án giải quyết tài sản theo quy định.

Tuy nhiên, kết quả xác minh của Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh Cam Ranh xác định: Toàn bộ diện tích lô đất trên là của ông Bính và bà Lệ, không liên quan đến quyền lợi của các con của họ. Tương tự, VKSND Tối cao cũng có văn bản xác định tài sản THA nói trên không liên quan đến các con của họ. Vì vậy, đơn khiếu nại của các con ông Bính - bà Lệ đã bị Cục THADS tỉnh bác; sau đó các con của họ đã không khiếu nại nữa.

Mặt khác, TAND tỉnh cũng có văn bản nêu rõ: Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự đã có hiệu lực pháp luật từ tháng 9-2011, không có khiếu nại của đương sự, không có cơ sở để kiến nghị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm như đề nghị của Cục THADS… Từ đó tòa yêu cầu Cục THADS tiếp tục tổ chức THA.

Hai ngày sau khi tài sản trên đã được bán đấu giá, ngày 30-8-2016, Tổng cục THADS tổ chức cuộc họp xem xét lại vụ THA trên sau khi có đính chính của TAND tỉnh. Kết luận tại cuộc họp này, lãnh đạo Tổng cục THADS “yêu cầu Cục THADS tỉnh chỉ thực hiện việc chi trả tiền cho người được THA khi đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của những người trong hộ gia đình như quyết định của tòa án”. Từ đó tài sản của người mua trúng đấu giá bị “treo” đến nay.

“Phải giao ngay tài sản cho người mua!”

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: “Quan điểm của VKSND tỉnh là yêu cầu Cục THADS phải giao ngay tài sản cho người mua trúng đấu giá vì quá trình tổ chức bán tài sản không vi phạm gì”.

Theo vị lãnh đạo Phòng Kiểm sát THADS (Phòng 11, VKSND tỉnh Khánh Hòa), Điều 103 Luật THADS nêu rõ: Trường hợp người mua được tài sản bán đấu giá đã nộp đủ tiền mua tài sản bán đấu giá nhưng bản án, quyết định bị kháng nghị, sửa đổi hoặc bị hủy thì cơ quan THADS tiếp tục giao tài sản, kể cả thực hiện việc cưỡng chế THA để giao tài sản cho người mua được tài sản bán đấu giá, trừ trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy theo quy định của pháp luật hoặc đương sự có thỏa thuận khác.

Không lý do gì phải trì hoãn giao tài sản!

VKS tỉnh đã nhiều lần kiến nghị, yêu cầu Cục THADS phải giao tài sản cho người mua. Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm. Nếu tòa án xử sai thì tòa phải chịu bồi thường. Thực tế, bản án không bị kháng cáo, kháng nghị, cũng không có đơn đề nghị xem xét thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm… Không có lý do gì mà trì hoãn việc giao tài sản trong trường hợp này. Cục THADS nói chờ Tổng cục THADS là không đúng vì đến nay chưa hề có văn bản nào yêu cầu dừng việc giao tài sản. Đây cũng không phải do nhận thức hộ gia đình hay không hộ gia đình mà do cơ quan THADS cố tình cản trở việc THA, gây nhiều bức xúc ở địa phương. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người mua tài sản bán đấu giá, thanh toán tiền cho người được THA, tránh đơn thư khiếu nại nhiều lần, VKS tỉnh đang tiếp tục yêu cầu Cục THADS tỉnh thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa