Nghĩ thùng bia chỉ còn lại mấy lon cuối, anh Phan Khôi Nguyên cầm thùng lắc mạnh rồi thò tay vào bên dưới không ngờ bầy ong vò vẽ bay ra.

Sáng 29-7, anh Phan Khôi Nguyên (27 tuổi, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết mấy mũi ong chích trên cánh tay và bàn tay đã giảm sưng nhưng còn đau nhức, cử động rất khó khăn nhưng may mắn anh không bị nguy kịch.

Khoảng 21 giờ ngày 28-7, anh Nguyên tổ chức nhậu với bạn trước sân nhà tại Quốc lộ 1 thuộc khu vực Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành. Lúc này anh vào nhà ra đem thùng bia còn khoảng 12 lon để cạnh gốc mai kiểng cách nay gần 3 tuần.

Lấy 6 lon đầu khui uống không có gì xảy ra. Lúc còn lại mấy lon, anh Nguyên cầm thùng bia lắc mạnh rồi đưa tay vào lấy tiếp.

Không ngờ bên trong thùng có tổ ong vò vẽ bay ra và chích vào tay, bụng của anh Nguyên. Dù bị đau nhưng chủ nhà vẫn kịp cầm thùng bia ném ra xa ngoài Quốc lộ 1. Cả nhóm bạn nhậu chạy sang nhà kế bên đóng cửa lại.

Do bị chích gần 10 mũi, sưng cả cánh tay nhưng do anh đến bác sĩ khám và điều trị kịp thời nên may mắn thoát chết và được về nhà lúc 23 giờ cùng ngày.

Một thanh niên nhậu chung nhận định do đêm tốt, bóng đèn đường không sáng lắm nên đàn ong không bay theo, chứ nếu ban ngày thì nhiều người sẽ bị nguy hiểm

Tổ ong làm ổ trong thùng bia nhưng chủ nhà không biết

Tin-ảnh: H.Minh