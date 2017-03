Tờ The Guardian của Anh đã quyết định rút toàn bộ quảng cáo trực tuyến của họ khỏi các trang dịch vụ Google và YouTube sau khi những quảng cáo của họ xuất hiện bên cạnh tài liệu cực đoan.

Các quảng cáo cho chương trình thành viên của The Guardian được cho là đã được đặt cùng với hàng loạt các tài liệu cực đoan sau khi một cơ quan hoạt động thay mặt cho hãng truyền thông này sử dụng trình trao đổi quảng cáo AdX của Google.

David Pemsel, giám đốc điều hành của The Guardian, đã gửi văn bản tới Google và nhấn mạnh "hoàn toàn không thể chấp nhận được" cho việc quảng cáo của tờ báo này bị lạm dụng theo cách này.

Ông Pemsel nói rằng The Guardian sẽ rút quảng cáo cho đến khi Google "có thể đảm bảo rằng việc đặt sai vị trí quảng cáo này trên Google và YouTube sẽ không xảy ra trong tương lai."

Các nội dung video cực đoan có xuất hiện quảng cáo của The Guardian bao gồm các video trên YouTube về những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng Mỹ, một nhà truyền giáo bị cấm ở Anh và một nhà truyền giáo Hồi giáo đang gây tranh cãi.

Việc sử dụng các chương trình giao dịch nội dung và tự động hóa quá trình mua bán quảng cáo trực tuyến đang ngày càng trở nên gây tranh cãi trong bối cảnh lo ngại rằng cả hai đều làm tổn hại doanh thu của các phương tiện truyền thông và hỗ trợ các nội dung cực đoan.

Đầu tuần này, Bộ Văn hóa-Truyền thông và Thể thao Anh đã tổ chức một cuộc họp với các nhà xuất bản và nền tảng công nghệ để thảo luận về vấn đề tin tức giả mạo và môi trường chương trình tự động hỗ trợ nó.

Vấn đề của tờ The Guardian được cho là đã xảy ra thông qua việc sử dụng AdX, một dịch vụ lập trình tự động trao đổi nội dung quảng cáo của Google (DoubleClick Ad Exchange Service).

Trong bức thư gửi ông Matt Brittin, chủ tịch Google Châu Âu, giám đốc điều hành The The Guardian Pemsel đã đề cập đến thực tế là chương trình thành viên của The Guardian được đưa ra nhằm đa dạng hóa doanh thu từ một thị trường quảng cáo ngày càng bị chi phối bởi các nhóm công nghệ.

Google, với YouTube và dịch vụ quảng cáo tự động của họ, cũng như Facebook chiếm gần 85% chi tiêu quảng cáo kỹ thuật số./.