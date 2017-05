Sáng 12.5, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung đã dự lễ truy điệu và an táng 107 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại Lào ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Được sự giúp đỡ của lãnh đạo và nhân dân 3 tỉnh Viêng Chăn, Xiêng Khoảng, Xay Xổm Bun (Lào), trong mùa khô 2016-2017, đội quy tập mộ liệt sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, quy tập được 107 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Tại lễ truy điệu và an táng, ông Lê Ngọc Hoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đoàn công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, cán bộ chiến sĩ đội quy tập mộ liệt sĩ và sự phối hợp chặt chẽ đầy trách nhiệm của lãnh đạo, nhân dân nước bạn Lào đã giúp đội quy tập tìm kiếm, cất bốc để đưa các liệt sĩ về với quê mẹ Việt Nam. UBND tỉnh Nghệ An an táng hài cốt 107 liệt sỹ Việt Nam hi sinh tại nước bạn Lào Liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn các tỉnh của Lào, là sự hy sinh cao cả trong cuộc chiến chống kẻ thù chung bảo vệ thành quả cách mạng của hai đất nước. Trong hơn 30 năm qua, đội quy tập mộ liệt sĩ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm và cất bốc hơn 12.000 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào. Trong đó đã tổ chức bàn giao hơn 900 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính, quê quán để chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức an táng tại quê hương các liệt sĩ.