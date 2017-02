Có người gọi điện thoại, đến nhà khuyên người tố cáo rút đơn.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Trưởng Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang), vừa xác nhận: Cơ quan này đã nhận đơn tố cáo của ông Lê Minh Triều ở thị trấn Rạch Gòi về việc bị công an mời lên làm việc lúc khuya và đánh, thu giữ điện thoại.

Theo ông Triều, chiều 10-2, ông chở bà T. ở cùng xóm đến một ngân hàng rút tiền. Khi chở bà T. về nhà, ông có nán lại nằm võng chừng 10 phút thì về nhà rước con.

Đến 17 giờ cùng ngày, bà T. gọi điện thoại báo là bị mất 41 triệu đồng vừa rút ở ngân hàng và nghi ngờ ông lấy. “Nghe việc, tôi đã đến nhà bà T. nói rõ là mình không lấy tiền nhưng bà này vẫn khẳng định tôi là kẻ cắp. Quá ức, tôi đã gọi cho công an thị trấn yêu cầu xác minh vụ việc, trả lại công bằng cho tôi”.

Ông Lê Minh Triều đang chờ công an giải quyết đơn tố cáo. Ảnh: KH

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, công an huyện mời ông ra trụ sở Công an thị trấn Rạch Gòi viết tường trình. “Tại đây, sau khi tôi viết xong thì cán bộ công an huyện yêu cầu tôi đến trụ sở công an huyện tiếp tục làm việc” - ông Triều kể.

Theo ông Triều, tại Phòng Điều tra của Đội CSĐT tội phạm trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành A, điều tra viên Bùi Hùng N. chửi thề, đánh ông đến ngất. Khi tỉnh lại, ông gọi báo cho vợ biết là đang bị công an đánh thì một công an khác lấy và giữ luôn điện thoại.

“Sau đó bà T. gọi vào số máy của tôi đang bị công an giữ và một công an nghe máy. Sau khi nghe, hai người cho tôi về nhà, lúc đó đã gần 24 giờ” - ông Triều cho biết.

Theo ông Triều, sự thật là bà T. không mất tiền. Khi về nhà, bà cất tiền trong tủ rồi quên. Khi tìm thấy, bà gọi cho ông báo sự thật thì công an nghe máy nên thả ông về.

Bà T. cũng xác nhận là có gọi hai cuộc vào số máy ông Triều và các cuộc gọi này, người nghe máy là công an.

Uất vì bị chửi, đánh… trong khi ông chủ động nhờ công an làm sáng tỏ vụ việc, ông Triều đã làm đơn tố cáo.

Theo ông Triều, sau khi ông tố cáo, một người có cháu đang công tác ở Công an huyện Châu Thành A nhiều lần gọi điện thoại khuyên ông rút đơn và sẽ bồi thường tiền. Tối 16-2, người này đi cùng lãnh đạo công an huyện, công an thị trấn đến nhà, yêu cầu ông rút đơn và hứa sẽ bồi thường chi phí chữa bệnh nhưng ông không đồng ý.

Theo ông Triều, ông bị nghi ngờ oan nên ông mới nhờ công an xác minh, giải oan cho ông. “Họ không giải oan cho tôi thì thôi, đằng này quay qua đánh, chửi, giữ điện thoại, giữ tôi đến gần nửa đêm mới cho về, tôi quá ức, yêu cầu lãnh đạo công an làm rõ việc này” - ông Triều nói.

“Công an huyện đã họp, phân công một phó trưởng công an huyện cùng cơ quan thanh tra xác minh vụ việc, yêu cầu cán bộ có liên quan làm tường trình. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm nếu cán bộ vi phạm, ngược lại cũng sẽ giải oan cho người bị tố” - trưởng công an huyện nói.